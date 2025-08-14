Cayó en Bello “Gordo Sierra”, presunto coordinador de sicarios de banda criminal enfrentada al Tren de Aragua

Tras ocho meses de investigaciones, las autoridades hicieron un allanamiento en una vivienda del barrio Navarra, de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde capturaron a Cristian Camilo Sierra, un hombre de 25 años conocido con el alias de Gordo Sierra y señalado de, presuntamente, tener un importante rol en la estructura delincuencial organizada “El Mesa”.
El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), explicó que durante el proceso de investigación, que desarrollaron en coordinación con la Fiscalía e Interpol, hicieron el análisis técnico de 27 líneas telefónicas, varias entrevistas y algunos interrogatorios que permitieron recopilar pruebas para vincular a este hombre con dicha estructura delincuencial, con incidencia en Antioquia y Cundinamarca.