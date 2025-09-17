Policía capturó a alias Cachorro, buscado por presuntas operaciones contra la Fuerza Pública en Urabá

En una redada sorpresa, agentes del Departamento de Policía de Urabá capturaron a un hombre señalado de estar detrás de operaciones en contra de la Fuerza Pública en esa subregión del departamento de Antioquia.

Según informaron las autoridades, el procesado sería conocido en el bajo mundo ilegal como alias Cachorro y era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.