Policía capturó a alias Cachorro, buscado por presuntas operaciones contra la Fuerza Pública en Urabá

El sospechoso fue enviado a la cárcel e imputado con el delito de concierto para delinquir agravado.

  El sospechoso es señalado por la Policía de controlar puntos de observación contra la Fuerza Pública en el Urabá antioqueño. FOTO: Cortesía Policía Urabá
    El sospechoso es señalado por la Policía de controlar puntos de observación contra la Fuerza Pública en el Urabá antioqueño. FOTO: Cortesía Policía Urabá
El Colombiano
El Colombiano
17 de septiembre de 2025
bookmark

En una redada sorpresa, agentes del Departamento de Policía de Urabá capturaron a un hombre señalado de estar detrás de operaciones en contra de la Fuerza Pública en esa subregión del departamento de Antioquia.

Según informaron las autoridades, el procesado sería conocido en el bajo mundo ilegal como alias Cachorro y era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.

Además de pertenecer presuntamente a un grupo ilegal con presencia en esa zona, las autoridades aseguraron que Cachorro sería un peligroso controlador de varios puntos de observación en los que los grupos armados vigilarían los despliegues de la Fuerza Pública.

“Alias ‘Cachorro’ fue capturado por el delito de concierto para delinquir agravado, y presuntamente sería el encargado de controlar los puntos de observación y monitoreo del despliegue de la fuerza pública en el corregimiento de San José de Apartadó”, sostuvo la Policía en un comunicado.

En medio de su captura, agregó la institución, los uniformados incautaron además dos teléfonos celulares, que serán analizados en el marco del proceso que ha abierto la Fiscalía.

Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, el sospechoso fue enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento mientras se resuelve su situación judicial.

