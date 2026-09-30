Caos vial en el norte del Valle de Aburrá: hay cierre parcial en Niquía por accidente de camión cisterna

Un camión cisterna que transportaba 11.000 galones de combustible volcó en la madrugada de este miércoles 30 de septiembre en la Glorieta de Niquía, en el municipio de Bello, sobre la Autopista Norte en sentido sur-norte, tras colisionar con un taxi.

El combustible se esparció sobre la calzada, lo que elevó el riesgo en uno de los puntos de conexión vial más transitados del norte del Valle de Aburrá.

Según información preliminar, varias personas que se movilizaban en el taxi lograron salir por una ventana del vehículo, mientras el conductor quedó atrapado y debió ser rescatado por los organismos de emergencia.

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En total, tres personas resultaron heridas: dos fueron valoradas y dadas de alta en el lugar, y el conductor del taxi fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.

En el lugar intervinieron el Cuerpo de Bomberos, dos ambulancias, una máquina extintora y 18 unidades de emergencia. La Secretaría de Movilidad también acudió para apoyar el control de la situación.

La movilidad está siendo restablecida de manera gradual. El sentido sur-norte ya opera con normalidad, aunque con precaución: el carril derecho permanece cerrado temporalmente por la presencia de residuos de combustible sobre la calzada.

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Como medida adicional para completar las labores de limpieza, las autoridades cerrarán temporalmente la Diagonal 50A en sentido norte.

Se recomienda atender las indicaciones de los agentes de tránsito y tomar vías alternas mientras finalizan los trabajos.