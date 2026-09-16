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Caos vial en Bello por accidente en la Autopista Norte: un Spark habría invadido el carril contrario

En la zona ya hacen presencia agentes de tránsito, Policía y Bomberos.

  • El siniestro se presentó llegando al barrio Florida, en el municipio de Bello. FOTOS Denuncias Antioquia.
    El siniestro se presentó llegando al barrio Florida, en el municipio de Bello. FOTOS Denuncias Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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Un accidente de tránsito registrado en la Autopista Norte, en jurisdicción de Bello, genera una fuerte congestión vehicular durante la mañana de este miércoles.

El siniestro ocurrió en sentido norte-sur, más adelante del centro comercial Fabricato, en inmediaciones del barrio Florida.

De acuerdo con la información preliminar, un automóvil Chevrolet Spark que se movilizaba hacia el norte habría cruzado hacia el carril contrario e invadido la calzada en sentido sur.

Por ahora, se espera el reporte oficial sobre las causas del accidente y posibles personas lesionadas.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades mientras se normaliza la movilidad.

Noticia en desarrollo.

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