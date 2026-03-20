Lanzan campaña para combatir el tráfico de fauna en Antioquia en Semana Santa

A escasos días del inicio de la Semana Santa, las principales autoridades ambientales de Antioquia lanzaron una estrategia para combatir el tráfico ilegal de fauna y educar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
La campaña fue presentada este jueves, en un evento organizado por el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia, en el que tienen asiento las principales entidades ambientales del departamento.
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Pese a que con el paso de los años el tráfico de especies silvestres ha venido cediendo terreno, la Semana Santa se mantiene como uno de los periodos más críticos para este fenómeno en el país.
Entre las especies en riesgo se destaca, por ejemplo, la tortuga hicotea, que suele ser consumida especialmente en la Costa Caribe durante la Semana Mayor por su carne. Lo mismo ocurre con las iguanas.