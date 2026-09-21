¿Por un “hijueputazo”? Ciudadanos se taparon la boca para protestar en el Concejo de Envigado

Con sus bocas encintadas y con una camiseta que rezaba “Se escandalizan por un ‘hijueputazo’, pero no por vender a Envigado”, 20 personas llegaron en la mañana de este lunes al Concejo de Envigado para mostrar su inconformidad por una acción judicial por un supuesto insulto de un ciudadano a los concejales. Esto ocurrió en el marco de las protestas por la aprobación de los cambios en el Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado (Silape).
Cuando comenzó la sesión, a las 9:00 de la mañana, los manifestantes se pusieron de espaldas a los concejales, mientras ellos debatían la entrega de unos subsidios, en el marco de unas sesiones extraordinarias que se están realizando por estos días.