¿Por un “hijueputazo”? Ciudadanos se taparon la boca para protestar en el Concejo de Envigado

Cuando comenzó la sesión, a las 9:00 de la mañana, los manifestantes se pusieron de espaldas a los concejales, mientras ellos debatían la entrega de unos subsidios, en el marco de unas sesiones extraordinarias que se están realizando por estos días.

Con sus bocas encintadas y con una camiseta que rezaba “Se escandalizan por un ‘hijueputazo’, pero no por vender a Envigado”, 20 personas llegaron en la mañana de este lunes al Concejo de Envigado para mostrar su inconformidad por una acción judicial por un supuesto insulto de un ciudadano a los concejales. Esto ocurrió en el marco de las protestas por la aprobación de los cambios en el Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado (Silape).

“En sesiones de días pasados, hace 15 días, se aprobó la modificación al Silape y uno de los concejales propuso que me denunciaran a mí por organizar un plantón, todo porque un ciudadano en esta protesta les lanzó un ‘hijueputazo’ y les dijo ratas. Ante esto, en estas sesiones se aprobó que nos denunciaran ante la Fiscalía”, relató Camilo Restrepo, uno de los organizadores de esta protesta.

Esto generó la inconformidad entre quienes no estaban de acuerdo con la modificación de la distribución ambiental de Envigado, por lo que decidieron acudir a esta sala de sesiones y de manera pacífica hacer sentir su inconformidad.

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La protesta duró cerca de 30 minutos, sin interrumpir la labor que estaban realizando los corporados durante esta sesión extraordinaria, aunque sí hubo presencia de la Policía de Envigado para estar pendiente de si se presentaba alguna alteración del orden público.

El presidente del Concejo de Envigado, Jhony Vélez Quintero, expresó que “fue una manera muy particular de hacer la protesta, porque tenían la boca tapada; no sé si es que tenían gripa o qué. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, montaron sus videos a redes y ya. No hubo ninguna situación anómala”.

El origen de esta manifestación, más allá de las denuncias que pretenderían imponer en contra de los manifestantes por el incidente ocurrido en días pasados, se originó porque los concejales de Envigado dieron vía libre a la modificación del Silape.

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Según los inconformes, el cambio que se le hizo a este sistema de protección ambiental estaría generando graves afectaciones al medio ambiente envigadeño porque se les estarían entregando centenares de hectáreas protegidas en el pasado a constructoras para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

“Al lado de nuestra zona verde del municipio, con su fauna y flora, quieren construir más edificios y no queremos ver más por acá proyectos inmobiliarios polémicos como el que se viene ejecutando en Las Palmas”, señaló Restrepo.