Uno más: bomberos atienden incendio forestal en La Estrella; llamas superan los 8 metros

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene desplegados este miércoles 9 de septiembre a varios cuerpos de bomberos en el Cerro Tutelar de la vereda Esperanza, en la parte alta de Tablaza, La Estrella. Las llamas avanzan en una zona de difícil acceso y alcanzan alturas de entre 7 y 8 metros, de acuerdo con el reporte entregado desde el lugar. Lea más: ¡Atención! Incendio en Sabaneta, hay cierres viales El capitán Fernando Martínez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, explicó que en la emergencia participan 11 unidades de ese organismo, con apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y de una brigada forestal del Oriente antioqueño que también fue activada. Las condiciones en el sitio han hecho compleja la atención. Los fuertes vientos, las altas temperaturas y la topografía del cerro dificultan el desplazamiento de los equipos y favorecen la propagación del fuego.

Bomberos buscan frenar la cabeza del incendio

La prioridad de las unidades desplegadas es controlar el frente principal de la conflagración antes de que pueda continuar extendiéndose por la zona boscosa. “Estamos tratando de controlar la cabeza del incendio debido a los fuertes vientos y a las altas temperaturas que se presentan en la zona y las condiciones topográficas del terreno ha sido difícil el acceso acá al punto”, explicó el capitán Martínez.

El fuego encontró además una plantación de pinos, un combustible que facilita su rápida propagación. Los bomberos advirtieron que estas especies contienen material que favorece una combustión rápida, razón por la cual las llamas han alcanzado una altura considerable y el comportamiento del incendio puede cambiar con rapidez dependiendo de las condiciones del viento. Ante la magnitud de la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de La Estrella también comenzó a gestionar la posibilidad de recibir apoyo aéreo para combatir las llamas. La solicitud se coordina con la Delegación Departamental de Bomberos y el Dagran, mientras continúan las labores terrestres. Entérese: “El fuego no puede destruir nuestro propósito”: Fundación Botellas de Amor sigue en pie tras incendio en Rionegro Por ahora, la institución entregó un parte de tranquilidad y señaló que las brigadas forestales permanecen concentradas en controlar el incendio.

Piden no acercarse al Cerro Tutelar

Debido a las condiciones del terreno y al comportamiento del fuego, las autoridades hicieron una solicitud expresa a los habitantes de La Estrella. El llamado es a no ingresar a la zona donde se desarrolla la emergencia y permitir que las labores sean realizadas exclusivamente por los organismos especializados. “Invitamos a la comunidad siderense a no ingresar a la zona por temas de seguridad y dejar a los profesionales del fuego, como son los Cuerpos de Bomberos, para que atendamos esta emergencia”, concluyó Martínez. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: