Aguacero en Antioquia: Bombero de Copacabana pasó de atender la emergencia a ser una de las víctimas

Al bombero Wilson Yepes le está sucediendo algo que ningún integrante de un cuerpo de socorro quiere vivir: este martes ha estado atendiendo la emergencia originada por un árbol que cayó sobre tres viviendas en el municipio de Copacabana. El asunto sería mera rutina, si no fuera porque una es su propia casa.
Este lunes caía un aguacero intenso con ventisca en el norte del Valle de Aburrá, la misma que se sintió en otras zonas de Medellín y el área metropolitana. Yepes, quien desde hace 15 años ha sido bombero, primero voluntario en Envigado y actualmente de planta en Copacabana, estaba de turno y de pronto recibió la llamada de su esposa, pero en calidad de usuaria del servicio, porque fue para anunciarle que un árbol gigante había caído encima del lugar que les sirve como residencia, a ellos dos y sus cuatro mascotas. Los daños aparentemente eran de consideración en el inmueble que construyeron aprovechando la terraza de una casa familiar.
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Efectivamente, se trataba de un ejemplar de unos ocho metros, que los vecinos habían reportado ya ante el Área Metropolitana porque consideraban que podría generar riesgo.