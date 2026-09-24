¡No aguantan el mal servicio de internet! Habitantes de Barbosa, Antioquia, denuncian a operadores ante Procuraduría y SIC

Las denuncias reiterativas de habitantes de Barbosa, ante la mala señal de internet y de telefonía en algunos sectores de ese municipio del norte del Valle de Aburrá, llevó a que la Alcaldía formulara acciones legales ante autoridades competentes.
El alcalde de esa localidad, Juan David Rojas Agudelo, confirmó que, inicialmente, elevó una queja ante la Procuraduría General de la Nación, y tramitará un reclamo más ante entidades del Gobierno Nacional. Sin embargo, no mencionó cuáles son los operadores que presentan las fallas en el servicio.
“En vista de la mala prestación del servicio de Internet de telefonía que hemos tenido durante las últimas llamadas, hemos decidido colocar una queja ante la Procuraduría General de la Nación”, indicó el mandatario.