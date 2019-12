El difícil avance de Pacífico 1, una 4G clave en Antioquia

José Fernando Villegas

Director CCI Regional Antioquia

“A mí al principio me preocupaban las obras en Pacífico 1 y cada vez me preocupan menos. Me he dado cuenta del profesionalismo y de la capacidad técnica y económica del concesionario. Como decimos en Antioquia, se la están metiendo toda y tienen a todo el mundo trabajando. Tienen el reto de darnos buenas noticias, son conscientes de que contractualmente no tienen los tiempos, pero se quieren adelantar. Las tasas de avance son positivas. La magnitud de los trabajos es impresionante. Yo estoy muy confiado”.