¿Qué ha pasado desde que se viralizó su relato?

Miguel López (MA): “Esto ha sido demasiado impactante para mí. En las últimas 24 horas cada segundo sale un comentario tras otro. Esto ha sido también un desorden mediático porque hasta han acusado a mi mamá de permitir abusos, pero hay que aclarar que no hay ninguna evidencia propia.

¿Cómo se siente con los comentarios que dicen que usted fue víctima de abuso?

MA: Estoy muy tranquilo porque nada de lo que dice el cuento es personal. Mi mamá sí está muy preocupada porque ella es administradora de empresas y teme por su trabajo, ha recibido muchos comentarios.

El ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y el centro de psicología de Comfama se comunicaron conmigo para entrevistarme y en la próxima semana tendremos estas citas. La idea es que ellos hagan un seguimiento y verifiquen que no esté pasando nada fuera de lo común.

Usted ya aclaró que su cuento es ficción... ¿qué piensa decirle a las autoridades?

MA: De hecho, me parece muy bien que las autoridades se preocupen por el bienestar de los escritores y de los menores de edad. Claro que al leer esto despertará la posibilidad de que se trató de una evidencia propia. Pero haré lo mismo que hice en mis redes: aclararé las dudas para despejar los inconvenientes.

¿Por qué escribe?

MA: Empecé a leer hace unos 7 años cuando iba todos los días a la biblioteca pública de Santa Cruz, luego vino la escritura. Escribir es un desahogo, un hobby. En Medellín en cien palabras llevaba cuatro años participando y varias veces fui finalista. Escribo porque me gusta hablar sobre la realidad actual.

¿Este cuento cómo lo escribió?

MA: Me gusta escribir en las madrugadas. Era la 1 o 2 de la mañana y ya tenía planeado participar en ‘Medellín en cien palabras’, tenía tres opciones para mi tema: la bulimia, el abuso policial y el abuso sexual. Escribí sobre un tablero para marcadores borrables.

La verdad fue sencillo escribirlo porque ya tenía la idea. Cuando escribo me baso en las vivencias de mis compañeras del colegio y mis amigas. Ellas, que lo han sufrido, fueron mi inspiración para este cuento.

¿Qué le dicen ellas?

MA: Muchas amigas ya me habían contado sus historias. Pero esto me trajo una sorpresa porque me escribieron muchos amigos y amigas para decirme que también se sentían identificadas con mi cuento. Esto lo hice para desahogarme por las historias que escucho a diario.

Ver que el texto ha generado reflexión y comentarios positivos en padres y madres de familia es algo muy bueno, me genera muchas emociones que ahora tengo dentro de mí.

¿De qué más escribe?

MA: Hace un año intenté escribir un libro en un cuaderno, pero un día organicé la pieza y creo que lo boté. Ahora que tengo el computador que facilitó el gobierno, los guardo ahí. Tengo también un cuento corto que se llama “El mandado”, habla de los pagadiarios.

¿Qué lee ahora?

MA: La Divina comedia de Dante Alighieri.

Miguel Ángel dedicó su triunfo en el concurso de cuentos a un amigo que conoció en la biblioteca. Él, a diferencia del joven escritor, tuvo que soltar los libros para tomar las armas: se lo llevó el Ejército a prestar el servicio militar obligatorio.

El monstruo de mi cuarto

“Mi casa queda en una loma cerca a la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más. Pero mi mamá le dice amor”, texto ganador de la edición 2022 de Medellín en cien palabras (Categoría juvenil).