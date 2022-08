La oferta de productos y la proliferación de venteros en el recorrido del Graffitour de la comuna 13 se convirtieron en un dolor de cabeza constante para vecinos y artistas. Los comercios que de a poco fueron invadiendo todo el viaducto que se abre arriba de las escaleras eléctricas ocupan hoy el espacio aledaño a las propiedades y el espacio público, tapando incluso las obras artísticas que atraen a centenares de turistas locales y extranjeros todos los días.

En un recorrido que realizamos ayer encontramos que a medida que avanza el tour, luego de subir las escaleras eléctricas, los puestos de venta ocupan cualquier rincón disponible, sin importar si tapan una obra, un descanso de las escaleras o sitios donde se podrían sentar los visitantes.

La transformación de la pospandemia ha hecho que este recorrido se convierta en un mercado persa, en el cual se encuentran toda clase de productos a precios establecidos para los turistas, más que para el consumo interno, como un mango a $5.000 o libros que cuentan la historia de la zona entre $25.000 y $50.000.

Esto sin contar la competencia de parlantes de raperos, trovadores y establecimientos, quienes compiten desde tempranas horas de la mañana por ver cual suena más duro que el otro y obtener algunos pesos adicionales.

Una vecina del sector manifestó que “esto hace un par de años no era así. Tenemos comerciantes quienes dicen que llevan siete años, ¿pero tantos? Ahora no hay ni por donde caminar y hasta taparon los grafitis para ubicarse. Esto no tiene control”.