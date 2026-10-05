“No vamos a encubrir”: la postura de Bomberos Envigado tras audios que salpican a su capitán

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado se pronunció frente a las presuntas implicaciones del comandante de ese organismo, el capitán Luis Bernardo Morales, con hechos de corrupción que llevaron a la destitución, por parte del presidente Abelardo de La Espriella, del capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, director nacional de Bomberos.
En una conversación conocida ante la opinión pública, Miranda le pide al comandante Morales que revise “las carpetas” y las copias. “Si usted me da luz verde, entonces yo al man le digo que vaya mirando el expediente y vaya organizando. “Lo hago por usted, por Envigado, que es un cuerpo de bomberos que merece siempre toda la buena imagen”.