Atentos: reabrirán con restricciones tramo vial en Sinifaná

Desde el domingo 17 de agosto de 2025, la Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico S.A.S.) habilitará nuevamente el tránsito por el sector Sinifaná, entre los puntos de referencia PR 56+000 y PR 60+000 de la Ruta Nacional 6003, también conocida como la Troncal del Café.+

La reapertura anticipada de este tramo, clave para la conectividad entre el suroeste antioqueño y Medellín, se da gracias al avance en las obras de infraestructura. Sin embargo, Covipacífico informó que habrá restricciones de tránsito: solo se permitirá la circulación de automóviles, vehículos comerciales y buses de pasajeros. El paso de vehículos de carga continúa prohibido por razones de seguridad y operatividad.