¡Atención! Un soldado muerto y otros dos heridos tras ataque de las disidencias en San Andrés de Cuerquia

Los soldados estaban en la zona retirando un segundo cilindro con explosivos dejado sobre una vía neurálgica de la subregión Norte. Los heridos ya fueron evacuados de la zona.

  • Adelante, el soldado asesinado por las Disidencias. Atrás, el municipio de San Andrés de Cuerquia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Adelante, el soldado asesinado por las Disidencias. Atrás, el municipio de San Andrés de Cuerquia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
28 de agosto de 2025
bookmark

No cesa la violencia contra los uniformados en Antioquia. Esta vez, un grupo de soldados fue víctima de los ilegales en el Norte del departamento.

En la mañana de este jueves, soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot –adscrito a la Cuarta Brigada– que adelantaban operaciones militares en San Andrés de Cuerquia; realizaron en la vereda El Hoyo una maniobra para desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por los hombres de alias Primo Gay (integrante de las Disidencias de las Farc que operan en esta zona), en la vía San Andrés de Cuerquía–Valle de Toledo.



“Durante esta acción militar, los soldados fueron hostigados e inmediatamente se inició un combate contra integrantes de este grupo criminal. En este hecho fue asesinado el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte, oriundo del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, y otros dos soldados profesionales resultaron heridos”, indicó la Cuarta Brigada.

Según la entidad militar, los heridos fueron atendidos inicialmente por parte del enfermero de combate y luego fueron evacuados hasta el hospital local, donde fueron estabilizados por personal médico. Posteriormente, fueron trasladados vía aérea hasta la ciudad de Medellín.

Ejército rechaza ataque y refuerza seguridad en la zona

“La Cuarta Brigada del Ejército rechaza de manera categórica este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario. La Institución empleará todas sus capacidades para garantizar la seguridad de nuestro personal y restablecer el orden en la zona”, comentó la unidad castrense.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en el que las Disidencias que operan en esta zona del departamento usan cilindros con explosivos sobre vías transitadas por población civil.

Esto obliga a las tropas a realizar todo un operativo para garantizar la seguridad no solo de los soldados sino de la población civil, situación que en esta ocasión al parecer fue aprovechada por los criminales para atacar las tropas.

Lea también: La tensa reunión del ministro de Defensa y el gobernador Rendón

