¡Atención! Un soldado muerto y otros dos heridos tras ataque de las disidencias en San Andrés de Cuerquia

No cesa la violencia contra los uniformados en Antioquia. Esta vez, un grupo de soldados fue víctima de los ilegales en el Norte del departamento.
En la mañana de este jueves, soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot –adscrito a la Cuarta Brigada– que adelantaban operaciones militares en San Andrés de Cuerquia; realizaron en la vereda El Hoyo una maniobra para desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por los hombres de alias Primo Gay (integrante de las Disidencias de las Farc que operan en esta zona), en la vía San Andrés de Cuerquía–Valle de Toledo.