Con balines y perdigones atacan a águilas y otras aves en vía de extinción en Antioquia

Un águila crestada, la inmensa y coronada reina de los bosques andinos, apareció herida, anémica e inmóvil en una zona rural del municipio de San José de la Montaña a comienzos de este 2026. El equipo de emergencias de fauna silvestre de Corantioquia la encontró en estado crítico: una fractura grave en una pata, dolor intenso, sin posibilidad de vuelo. La trataron, pero no sobrevivió. “Un disparo derivó en la pérdida de la vida del animal”, informó la corporación.
No se sabe quién disparó. Tampoco por qué. Este tipo de eventos parece repetirse con más regularidad en Antioquia.