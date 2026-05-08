Hallaron muerta a Daniela Rave, mujer trans reportada como desaparecida en Angelópolis, Antioquia

Las autoridades investigan el asesinato de Daniela Rave Rico, mujer trans de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la noche del jueves 7 de mayo en la vereda Santa Rita del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño, a unos diez minutos del casco urbano, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida.

El hallazgo del cuerpo fue reportado al comandante de la estación de Policía a las 11:05 de la noche. Por medidas de seguridad, personal de la SIJIN del municipio de Amagá se desplazó a primera hora del viernes 8 de mayo para realizar la inspección técnica del lugar. La diligencia estableció que Daniela presentaba heridas de arma de fuego en el lado derecho de su cuerpo, en el brazo, el pecho y el muslo.

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El caso se relaciona con un hecho ocurrido horas antes en el mismo lugar. Según el testimonio de Jojan David Sosa Cardona —quien fue atendido como lesionado por arma de fuego a las 5:55 de la tarde del miércoles—, él y Daniela, su pareja sentimental, se encontraban en la zona cuando un sujeto desconocido se les acercó, les dijo que no podían estar allí y, sin mediar más palabras, les disparó. Sosa Cardona fue trasladado a un centro asistencial; horas después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Daniela. Familiares y allegados de Daniela han publicado mensajes de despedida en redes sociales y exigen que el caso no quede en la impunidad.

El asesinato ocurre en un contexto de preocupante aumento de la violencia contra las mujeres trans en Colombia. Sería el segundo asesinato de una mujer trans registrado en Antioquia esta semana. El primero fue el de Mariana Ballesteros en el municipio de Bello, cuando fue baleada afuera de su casa.