Asesinan a líder comunitario de El Retiro en ataque armado; otra persona resultó herida

Un líder comunitario de El Retiro, en el Oriente antioqueño, fue asesinado en un ataque con arma de fuego ocurrido este martes 13 de octubre.
La víctima fue identificada como Diego Alexánder Sánchez Cardona, de 47 años, integrante activo de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Portento. En el mismo hecho, otro hombre, de 34 años, resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.
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De acuerdo con el reporte oficial, los dos hombres ingresaron al hospital local San Juan de Dios con lesiones ocasionadas por disparos.
Sánchez Cardona falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas, mientras que el segundo afectado fue remitido al Hospital San Vicente Fundación.