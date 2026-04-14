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Registraduría anunció nueva fecha para la consulta del área metropolitana en el Oriente de Antioquia

La Registraduría Nacional aplazó la consulta popular sobre la creación del área metropolitana del Valle de San Nicolás debido a que la fecha inicial coincidía con pruebas del Icfes.

  • La consulta popular para definir la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Oriente antioqueño fue aplazada para agosto. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    La consulta popular para definir la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Oriente antioqueño fue aplazada para agosto. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Registraduría Nacional anunció este martes el cambio de fecha para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que estaba prevista para el 26 de julio.

La decisión se tomó por la coincidencia con las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato, programadas por el ICFES para el 26 de julio. Esto hacía inviable el uso de las instituciones educativas como puestos de votación, ya que son los mismos espacios donde se aplican estos exámenes.

También le puede interesar: ¿Área metropolitana integrará o fraccionará el Oriente antioqueño?

La consulta, en la que se definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, se llevará a cabo en ocho municipios del Oriente antioqueño: La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer. La nueva fecha será el domingo 2 de agosto.

En total hay 370.911 personas habilitadas para votar en los 50 puntos de votación urbanos y los 35 rurales. Desde finales de marzo, se instaló el Comité de Seguimiento y Garantías para salvaguardar el ejercicio democrático conformado por secretarios de Gobierno y los alcaldes, así como los personeros y representantes de la Procuraduría a nivel regional. También participan representantes de las autoridades civiles y militares.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, señaló que esta jornada democrática será clave para definir el futuro de la integración regional y el desarrollo del Valle de San Nicolás.

La propuesta busca que los municipios trabajen de manera articulada para enfrentar desafíos comunes, como mejorar la movilidad y el transporte, fortalecer la seguridad regional, proteger el medio ambiente y avanzar hacia una planeación territorial más ordenada y sostenible.

Sin embargo, sectores críticos advierten sobre posibles riesgos, como la pérdida de autonomía municipal, la centralización del poder en un “municipio núcleo”, un eventual aumento de impuestos para sostener la estructura administrativa y la priorización de inversiones urbanas sobre las necesidades rurales.

La consulta será decisiva para definir si avanza o no este modelo de integración regional.

Lea más: Tras periodo en stand-by, se reinicia proceso de consulta para área metropolitana del Oriente: instalaron comité de garantías electorales

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