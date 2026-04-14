Registraduría anunció nueva fecha para la consulta del área metropolitana en el Oriente de Antioquia

La Registraduría Nacional anunció este martes el cambio de fecha para la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que estaba prevista para el 26 de julio.

La decisión se tomó por la coincidencia con las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato, programadas por el ICFES para el 26 de julio. Esto hacía inviable el uso de las instituciones educativas como puestos de votación, ya que son los mismos espacios donde se aplican estos exámenes.

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La consulta, en la que se definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, se llevará a cabo en ocho municipios del Oriente antioqueño: La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer. La nueva fecha será el domingo 2 de agosto.

En total hay 370.911 personas habilitadas para votar en los 50 puntos de votación urbanos y los 35 rurales. Desde finales de marzo, se instaló el Comité de Seguimiento y Garantías para salvaguardar el ejercicio democrático conformado por secretarios de Gobierno y los alcaldes, así como los personeros y representantes de la Procuraduría a nivel regional. También participan representantes de las autoridades civiles y militares.

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, señaló que esta jornada democrática será clave para definir el futuro de la integración regional y el desarrollo del Valle de San Nicolás.