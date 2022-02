Anuncian plantón y acciones jurídicas contra funcionarios del CNE por revocatoria de Quintero

Los impulsores de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero anunciaron distintas acciones si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presenta una respuesta esta misma semana respecto a la certificación de los estados contables del proceso de recolección de firmas de apoyo, las cuales ya llevan tres avales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por un lado, el abogado y candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia, Hernán Cadavid, le solicitó a la Procuraduría una vigilancia especial al procedimiento de revisión de los estados contables que se está llevando a cabo en el CNE.

El argumento de Cadavid es que no es normal que se estén demorando tanto en presentar el informe y que hay indicios de que funcionarios dentro del órgano electoral estarían obstruyendo el procedimiento para retrasar los tiempos de la revocatoria y que esta no se dé.

“La informacion que tenemos es que no son normales los tiempos que se han presentado en la verificación de las cuentas, eso no se debe tardar tanto, uno prevé que algo está sucediendo”, indicó el candidato, quien añadió que esta tardanza no se debería a la labor de los magistrados del CNE, sino a funcionarios específicos.