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Antioquia es la segunda región de Colombia con más adultos mayores: hay más de 1,1 millones

Para 2042, las proyecciones apuntan a que el departamento tendrá 1,6 millones de adultos mayores.

  • En 2037, Antioquia tendrá por primera vez en su historia más personas con más de 65 años que menores de 15 años. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    En 2037, Antioquia tendrá por primera vez en su historia más personas con más de 65 años que menores de 15 años. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

06 de agosto de 2026
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Con 1,1 millones de adultos mayores, Antioquia es la segunda región del país que está envejeciendo más rápido.

El dato quedó plasmado en un reciente informe publicado por el programa Medellín y Antioquia Cómo Vamos, en el que se realizó una radiografía demográfica del territorio y se emitió una alerta por los desafíos que estos cambios están dejando en materia de cuidado.

Además de señalar que actualmente en el departamento hay 1,1 millones de personas mayores de 60 años, el documento advirtió que en 2042 se espera que ese total llegue a los 1,66 millones de adultos mayores. De este último consolidado, 340.000 adultos tendrán más de 80 años.

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Entre tanto, de los 1,1 millones de adultos mayores actuales –de los que el 57% son mujeres y el 43% son hombres– Medellín Cómo Vamos apuntó que solamente en la capital antioqueña hay 459.000 adultos mayores, lo que la convierte en la segunda ciudad del país con más personas de la tercera edad.

En la radiografía también se alertó que en poco más de diez años, en 2037, Antioquia tendrá por primera vez en su historia más personas con más de 65 años que menores de 15 años. No obstante, el programa apuntó que en las comunas de Laureles, El Poblado, La América, Belén, La Candelaria y Guayabal de Medellín ya se dio esa transformación.

Todas estas cifras obedecen a un fenómeno conocido como la transición demográfica, que se produce cuando en una sociedad se reducen los nacimientos y aumenta la esperanza de vida.

En Colombia este comportamiento es relativamente reciente. Sus primeras señales se presentaron en 2018, cuando el censo nacional mostró con detalle cómo las tasas de fecundidad estaban contrayéndose, al tiempo que las familias estaban teniendo menos hijos.

Expertos en demografía y antropólogos han apuntado desde entonces que, si bien Colombia hasta la década de 1980 seguía siendo un país principalmente rural, en el último medio siglo las ciudades han venido creciendo.

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Por esta razón, frente a los grupos familiares que antes eran extensos y necesarios para trabajar la tierra, la migración a la ciudad generó condiciones como un mayor acceso de las mujeres a la educación, la postergación de la maternidad y un entorno socioeconómico en el que las familias tienen menos integrantes.

Los registros históricos muestran que Colombia pasó, por ejemplo, de tener una tasa de fecundidad de 6,7 en 1960 (este indicador entendido como número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida) a 1,6 en 2023.

Comparado con otras latitudes, mientras en 1960 el promedio colombiano se acercaba más a países como Kenia (con 7,7 de tasa de fecundidad en ese año), en 2023 está más cerca a países como Japón (en el que ese mismo indicador se ubicó en 1,2).

Más allá de estos cambios demográficos, el programa Antioquia Cómo Vamos señaló que la principal alerta a la sociedad es que la creciente población de adultos mayores está en condiciones de vulnerabilidad.

En primer lugar, el informe señaló que solamente una cuarta parte de los adultos mayores están preparados para la vejez.

Solo el año pasado, las cifras muestran que el promedio de ingresos por cada adulto mayor en Medellín era apenas de $1,6 millones, bajando a $1,3 millones en el resto de Antioquia. En este último caso, Antioquia Cómo Vamos apuntó que el dato muestra que el 35% está por debajo de la línea de pobreza.

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De igual forma, el informe alertó que esa condición se ata a que menos de una tercera parte de los adultos mayores, cerca del 31% está recibiendo ingresos por pensión y en el resto de Antioquia, excluyendo el Valle de Aburrá, ese dato es de 15%.

Si se pone la vista en el futuro, Antioquia Cómo Vamos recordó que tanto en el departamento como en su capital persisten brechas de género que influyen en el fenómeno, dado que la carga de cuidado continúa recayendo principalmente en las mujeres.

En materia de salud, el programa también señaló que el sistema debe alistarse para los retos en la atención a esta creciente población, que en el caso del departamento sigue sufriendo de dificultades en el acceso a medicamentos y que en 48% califica como mala o regular su salud.

“Con este diagnóstico, desde Medellín Cómo Vamos y Antioquia Cómo Vamos evaluamos la calidad de vida de las personas mayores para dimensionar los retos del envejecimiento en la ciudad y el departamento, y orientar políticas públicas más efectivas”, expresó la directora de Medellín y Antioquia Cómo Vamos, Mónica Almonacid Rondón.

“La calidad de vida en la vejez exige una corresponsabilidad activa entre el sector público, el sector privado y las familias. Nuestro desafío no solo es garantizar el bienestar de la población adulta mayor actual, sino sentar desde ya las bases para un sistema de cuidado, una buena formación, empleo, ingresos económicos y acceso a servicios para las generaciones que envejecerán en los próximos años”, añadió.

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