Antioquia es la segunda región de Colombia con más adultos mayores: hay más de 1,1 millones

Con 1,1 millones de adultos mayores, Antioquia es la segunda región del país que está envejeciendo más rápido. El dato quedó plasmado en un reciente informe publicado por el programa Medellín y Antioquia Cómo Vamos, en el que se realizó una radiografía demográfica del territorio y se emitió una alerta por los desafíos que estos cambios están dejando en materia de cuidado. Además de señalar que actualmente en el departamento hay 1,1 millones de personas mayores de 60 años, el documento advirtió que en 2042 se espera que ese total llegue a los 1,66 millones de adultos mayores. De este último consolidado, 340.000 adultos tendrán más de 80 años. Le puede interesar: Desnutrición infantil y pobreza cedieron terreno, pero seguridad preocupa: los contrastes del informe de Antioquia Cómo Vamos Entre tanto, de los 1,1 millones de adultos mayores actuales –de los que el 57% son mujeres y el 43% son hombres– Medellín Cómo Vamos apuntó que solamente en la capital antioqueña hay 459.000 adultos mayores, lo que la convierte en la segunda ciudad del país con más personas de la tercera edad. En la radiografía también se alertó que en poco más de diez años, en 2037, Antioquia tendrá por primera vez en su historia más personas con más de 65 años que menores de 15 años. No obstante, el programa apuntó que en las comunas de Laureles, El Poblado, La América, Belén, La Candelaria y Guayabal de Medellín ya se dio esa transformación.

Todas estas cifras obedecen a un fenómeno conocido como la transición demográfica, que se produce cuando en una sociedad se reducen los nacimientos y aumenta la esperanza de vida. En Colombia este comportamiento es relativamente reciente. Sus primeras señales se presentaron en 2018, cuando el censo nacional mostró con detalle cómo las tasas de fecundidad estaban contrayéndose, al tiempo que las familias estaban teniendo menos hijos. Expertos en demografía y antropólogos han apuntado desde entonces que, si bien Colombia hasta la década de 1980 seguía siendo un país principalmente rural, en el último medio siglo las ciudades han venido creciendo. Siga leyendo: Encuesta: Medellín recupera confianza y optimismo, pero preocupan salud, pobreza y educación Por esta razón, frente a los grupos familiares que antes eran extensos y necesarios para trabajar la tierra, la migración a la ciudad generó condiciones como un mayor acceso de las mujeres a la educación, la postergación de la maternidad y un entorno socioeconómico en el que las familias tienen menos integrantes. Los registros históricos muestran que Colombia pasó, por ejemplo, de tener una tasa de fecundidad de 6,7 en 1960 (este indicador entendido como número promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida) a 1,6 en 2023. Comparado con otras latitudes, mientras en 1960 el promedio colombiano se acercaba más a países como Kenia (con 7,7 de tasa de fecundidad en ese año), en 2023 está más cerca a países como Japón (en el que ese mismo indicador se ubicó en 1,2).