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Embarazo adolescente cayó 9,4% en Antioquia: estas fueron las acciones para lograrlo

El departamento pasó de 7.412 casos en 2024 a 6.713 en 2025, según datos preliminares del Dane. La Gobernación atribuye este resultado a las acciones de educación sexual y a alianzas como la Fundación Juanfe en la subregión de Urabá.

  • Según el reporte del DANE en niñas entre 10 y 14 años, los casos pasaron de 377 en 2024 a 354 en 2025, una reducción de 23 embarazos, manteniendo la tasa en 1,5 por cada mil mujeres. Foto: EL COLOMBIANO
    Según el reporte del DANE en niñas entre 10 y 14 años, los casos pasaron de 377 en 2024 a 354 en 2025, una reducción de 23 embarazos, manteniendo la tasa en 1,5 por cada mil mujeres. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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A las acciones de educación en salud sexual atribuyen las autoridades en Antioquia la reducción del 9,4% en los embarazos en personas de 10 a 19 años de edad, en 2025. El indicador fue presentado por la Administración Departamental como un logro en las políticas en la materia.

Según datos preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Antioquia pasó de 7.412 casos en 2024 a 6.713 en 2025, es decir, 699 embarazos menos.

El reporte da cuenta de que, en niñas entre 10 y 14 años, los casos pasaron de 377 en 2024 a 354 en 2025, una reducción de 23 embarazos, manteniendo la tasa en 1,5 por cada mil mujeres.

Para el grupo de 15 a 19 años, reveló la estadística, Antioquia pasó de 7.035 casos en 2024 a 6.359 en 2025, una reducción de 676 embarazos.

Le puede interesar: Embarazo adolescente en Antioquia: casos bajan, pero región lidera con 11% del total en el país

En Urabá se presenta el mayor reto. Registra entre el 20 % y el 25 % de los casos de embarazos en el departamento, y la problemática bajó significativamente.

En las niñas de 10 a 14 años, los casos disminuyeron de 99 en 2024 a 91 en 2025, mientras que la tasa pasó de 3,7 a 3,5 embarazos por cada mil mujeres. Ya en las adolescentes de 15 a 19 años, los casos pasaron de 1.387 a 1.289, es decir, 98 embarazos menos.

Si bien queda camino por recorrer, los resultados positivos son producto de las estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, que adelantan las secretarías de Salud e Inclusión Social, dirigidas a adolescentes de los 114 municipios de Antioquia de cuarta, quinta y sexta categoría.

La primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, quien lidera la estrategia de reducción de los embarazos infantiles y adolescentes, destacó la alianza con la Fundación Juanfe, que desarrolla el programa Madres Adolescentes y Jóvenes de Urabá, como otro aporte importante en ese propósito.

“Esta iniciativa beneficia a 460 adolescentes y jóvenes de los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, mediante acciones orientadas al fortalecimiento de sus proyectos de vida a través de procesos educativos, acompañamiento psicosocial y formación desde el ser, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y oportunidades de inclusión laboral que contribuyen a romper ciclos de pobreza y vulnerabilidad”, señaló Ochoa Henao.

Como parte de esta estrategia, 94 madres adolescentes y jóvenes de Urabá culminaron su formación técnica laboral, convirtiéndose en la primera promoción de egresadas.

Las participantes se formaron en áreas como asesoría comercial, servicios, recursos humanos y riesgos laborales, respondiendo a las necesidades y oportunidades del mercado laboral de la región, con el respaldo de 27 aliados del sector empresarial de la subregión.

De igual manera, 80 jóvenes de una segunda cohorte iniciaron sus prácticas laborales con el apoyo de 23 empresas de Urabá, mientras que 60 madres adolescentes continúan sus estudios de bachillerato a través de Juanfe School.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto disminuyeron los embarazos adolescentes en Antioquia entre 2024 y 2025?
Antioquia pasó de 7.412 embarazos en personas de 10 a 19 años en 2024 a 6.713 en 2025, es decir, 699 casos menos y una reducción del 9,4%.
¿Cuántos embarazos adolescentes se registraron en Antioquia en 2025?
Según datos preliminares del Dane, en 2025 se registraron 6.713 embarazos en personas de 10 a 19 años en Antioquia.
¿Cuántos embarazos hubo en niñas de 10 a 14 años en Antioquia en 2025?
Los casos bajaron de 377 en 2024 a 354 en 2025, una reducción de 23 embarazos. La tasa se mantuvo en 1,5 por cada mil mujeres.

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Andrés Julián Rendón
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