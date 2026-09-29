Antioquia será la segunda más golpeada por caos en presupuesto que dejó Petro

El gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó a Colombia nadando en deuda y uno de los departamentos más golpeados será Antioquia. En medio del fuerte ajuste presupuestal que ha tenido que emprender el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, los coletazos se sienten en todas las regiones. Además de ser el segundo departamento con el monto recortado más grande —solo superado por Atlántico— en Antioquia las cuentas no son alentadoras. Uno de los frentes de más preocupación es la suerte de las vías 4G, el Túnel del Toyo y el Metro de la 80, dependientes de las vigencias futuras. Este último rubro, cabe recordar, al final del gobierno pasado dejó comprometida una partida de $255 billones en 2026, $69 billones por encima de los $186 billones registrados en 2025. A raíz de la fuerte presión presupuestal, el temor es que estos proyectos, dependientes de esa fuente, vuelvan a estar bajo estrés, luego de llegar ya con las cuentas en rojo tras cuatro años de desórdenes en el cuatrienio pasado. Entérese: Túnel de El Toyo: llegan contenedores con equipos y ya habría fecha para su apertura, ¿cuándo sería?

El panorama para Antioquia

El debate por los impactos que sufrirá Antioquia para el presupuesto del próximo año comenzó hace varias semanas, cuando se conoció el primer borrador del presupuesto regionalizado formulado en el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El primer baldado de agua fría vino por cuenta del monto total nacional, que pasó de $88,7 billones en 2026 a $86,9 billones en 2027. Si bien este dato no es una suma completa de todo lo que se invierte en cada departamento, la reducción generó consternación en la mayor parte de las regiones y en Antioquia diversas reacciones. Mientras desde sectores de la oposición varias voces aprovecharon la coyuntura para asegurar que el nuevo gobierno supuestamente no se preocupaba por el departamento, desde otros partidos políticos responsabilizaron al gobierno saliente de dejar un presupuesto en crisis. Entre quienes señalan que los coletazos que sufrirá Antioquia hacen parte de un panorama que afecta a todo el país está Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia y uno de los integrantes de la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público. El congresista arrancó explicando que el golpe que se sintió en las finanzas públicas para el próximo año se explica por varios factores, pero principalmente por el alto nivel de endeudamiento en el que quedó el país. “El gobierno anterior multiplicó las tasas de interés y multiplicó la deuda. Como consecuencia, este 2027 nos va a valer $55 billones más la deuda frente a una inversión total de $87 billones. Si nosotros no tuviéramos tan alto de servicio de la deuda, la inversión podría ser mayor”, explicó.

Si bien los recortes ya se sienten, Pérez anticipó que el debate más importante que se avecina en esa materia será la discusión de la Ley de Rescate Económico, en la que las disminuciones de gastos se revisarán con lupa en cada dependencia y programa. “Esa ley estará orientada únicamente a buscar un ahorro de dos puntos del PIB, más o menos entre $42 y $44 billones en gasto de funcionamiento”, acotó el congresista, señalando que en esos recortes hay muchos rubros que no se pueden tocar, como el Sistema General de Participaciones, las pensiones, la educación, la salud, entre otros. En el caso de Antioquia, el presupuesto de regionalización tuvo una reducción del 9% entre 2026 y 2027, pasando de $7,01 billones en 2026 a $6,38 billones ($633.709 millones menos). En ese presupuesto, Antioquia también retrocedió en su participación nacional, pasando de representar el 7,9% del total nacional en 2026 al 7,3% en 2027. El sector que más inversión representó para Antioquia es transporte, con un 40,5% del total, en su mayoría asociados a compromisos pendientes con proyectos 4G como Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, Magdalena 2, Conexión Norte, Conexión Pacífico, Túnel del Toyo, entre otros. También aparece una partida por $82.352 millones en infraestructura férrea y otra de $56.051 millones en infraestructura y servicios de transporte aéreo. Con base en esa repartición, Pérez señaló que una de las caídas más fuertes la tuvo el Túnel del Toyo, que pasó de representar $415.000 millones en 2025 a $100.000 millones en 2027. No obstante, en materia de infraestructura, la principal preocupación es el Metro de la 80, que ya viene de arrastrar afugias financieras durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora también podría verse afectado por el monto de vigencias futuras que dejó comprometido el gobierno saliente. “Estamos preocupados con las vigencias futuras que son $476 billones, de las cuales el gobierno Petro aumentó $115 billones en vigencias futuras. Y ahí es donde están todos los grandes proyectos de las 4G, donde está el tren ligero de la 80. Entonces, claro que nos preocupan porque si esos dineros no salen oportunamente, que no están en la regionalización, sino que están dentro del cuerpo de las inversiones, pues se retrasan esas obras que son fundamentales para Antioquia”, apuntó. Además de Pérez, otros congresistas antioqueños consultados como Andrés Guerra apuntan que el Estado colombiano deberá ser más delgado, para que el presupuesto de inversión no siga pagando los platos rotos. Lea más: A horas de la rendición de cuentas de Petro, en Antioquia exponen crisis de $7 billones causada por las EPS intervenidas

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