Esta es la ruta que aprobó Antioquia para fortalecer tiendas, panaderías y micronegocios

Las tiendas de barrio, panaderías, legumbreras, expendios de carne y otros pequeños negocios que durante décadas han sostenido la economía cotidiana de Antioquia tendrán, por primera vez, una política pública diseñada exclusivamente para responder a sus necesidades. La Asamblea Departamental aprobó los lineamientos para la formulación e implementación de la Política Pública de Micronegocios, con la que la Gobernación busca convertir estas unidades productivas en un motor de empleo, formalización y desarrollo económico.
La decisión parte de una realidad que refleja el peso de este sector en la economía regional. Según cifras de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON), el 90 % del tejido empresarial de Antioquia está conformado por micronegocios, mientras que en el Valle de Aburrá representan el 87 %. Sin embargo, estos establecimientos funcionan como alternativa de autoempleo y enfrentan dificultades para acceder a crédito, adoptar nuevas tecnologías o vincularse a esquemas de protección social.
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