Tumbaron ocho casas de vicio que se había adueñado un combo en La Estrella

Ocho casas que se habían convertido en centros de expendio de drogas y focos de inseguridad fueron demolidas este martes en el municipio de La Estrella. La intervención fue acompañada directamente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, y un robusto contingente de policías y otras autoridades de múltiples dependencias. La acción hace parte de una estrategia de largo aliento que viene desarrollándose en el departamento con la que se busca golpear a las estructuras criminales y expulsarlas de zonas que se han venido adueñando. Le puede interesar: Fiscalía incautó una megahacienda de 1.083 hectáreas en Antioquia que era del capo Pacho Herrera El alcalde Gutiérrez explicó que las edificaciones estaban ubicadas en el barrio La Inmaculada N°2, en un sector conocido como El Hoyo. Desde hace seis años, el alcalde de La Estrella señaló que allí se había consolidado un grupo delincuencial, aprovechando que por cuenta de una emergencia invernal varias familias habían abandonado sus casas y habían sido reubicadas en el sector de Pueblo Viejo. “En el año 2024 aquí la Policía incautó 45 kilos de marihuana que los tenían escondidos. Tras una investigación que hizo el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se logró desmantelar este grupo delincuencial. Se capturaron alrededor de 13 personas”, recordó el mandatario.

Pese al gran golpe de las autoridades, las viviendas abandonadas continuaban siendo un foco de inseguridad, razón por la que las autoridades decidieron incluirlas en los planes de demolición de focos de criminalidad, buscando que el barrio recupere su tranquilidad. Durante una rueda de prensa realizada en el sitio de la demolición, el gobernador de Antioquia defendió la importancia de estos derribamientos, señalando que se han convertido en una de las medidas disuasivas más efectivas que se han implementado en el departamento. Siga leyendo: Capturan en Turbo a alias Ñato, señalado narco del Clan del Golfo y pedido en extradición por EE. UU. “Esta estrategia de demoler los focos de inseguridad es el componente más disuasivo de la lucha contra el microtráfico. Nosotros hemos creído que este tipo de actuaciones administrativas, que nacen desde una iniciativa en la Gobernación de Antioquia, que por supuesto no es posible emprenderlas si no es con la concurrencia de la autoridad local, son más disuasivas en la lucha contra la criminalidad que se teje alrededor del microtráfico que una extinción de dominio”, expresó el mandatario seccional. Rendón planteó que, pese a que las extinciones de dominio suelen ser la medida comúnmente más aplicada para expulsar a grupos armados de viviendas en las que se están cometiendo delitos, muchas veces las casas vuelven a ser ocupadas poco tiempo después por ilegales y se convierten en un problema para los barrios.

El mandatario sostuvo que, tras más de 25 años en el sector público, acompañando esos operativos, nunca habría visto prosperar las medidas de extinción de dominio para efectivamente frenar el expendio de drogas y la inseguridad en casas. ”Se incautan bienes, quedan en manos de la autoridad competente por parte del Gobierno Nacional, la Sociedad de Activos Especiales, pero nunca se resuelve la situación del derecho de propiedad. Y entonces, aun cuando la Sociedad de Activos Especiales incauta un bien que se había estado utilizando para el expendio y para el consumo de droga, vuelve y se abandona y vuelve a reanudarse la actividad criminal”, dijo. Por esta razón, e incluso en un esfuerzo del que la SAE también participa, Rendón señaló que para este cuatrienio se trazó la meta de demoler por lo menos 100 focos de inseguridad, una meta a la que ya se está acercando el Departamento. Según informó la Secretaría de Seguridad, desde 2024, se han demolido un total de 76 construcciones. Siga leyendo: Cayó en Medellín alias El Mexicano, presunto miembro de cartel mexicano, ¿qué hacía acá? Los municipios con más demoliciones son Amagá, con 18; La Estrella, con 8; Turbo, con 7; y Guarne, Sonsón y Rionegro con 6 cada uno. En la lista también están Yarumal, Copacabana, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, La Ceja, San Luis, Bello, Cocorná, La Unión y El Peñol. Con estas acciones, Rendón señaló además que también se busca combatir el consumo de droga, para que esta no sea expendida con tanta facilidad por los jóvenes. “Nosotros a través de esta estrategia combatimos el microtráfico, combatimos la drogadicción, protegemos a nuestros niños y jóvenes y combatimos además toda la criminalidad, especialmente la asociada a la violencia homicida que se construye infortunadamente alrededor del microtráfico”, acotó.

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