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Andrés Julián Rendón urge a Cornare agilizar trámites ambientales para dos corredores viales clave en el Oriente antioqueño

La Gobernación de Antioquia estructura dos corredores viales que conectarán al Oriente con las autopistas 4G del Suroeste y el Nordeste sin pasar por Medellín. Pero el gobernador Andrés Julián Rendón le pidió públicamente a Cornare que agilice los trámites ambientales que tienen frenados los proyectos.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón al frente. Atrás la idea de la vía entre La Ceja y La Pintada. Foto: EL COLOMBIANO.
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón al frente. Atrás la idea de la vía entre La Ceja y La Pintada. Foto: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Oriente antioqueño es uno de los mayores polos de desarrollo del departamento, pero ninguna autopista de cuarta generación (4G) pasa por su territorio. La Gobernación estructuró dos corredores estratégicos que buscan conectar la subregión con las autopistas Pacífico 2, Vías del Nus y las autopistas del Magdalena. Sin embargo, según informó el mismo gobernador Andrés Julián Rendón, ambos proyectos están atascados en los trámites ambientales de Cornare.

Durante una visita a La Ceja, dijo en medio de una rueda de prensa: “Con la vía que va desde El Santuario al Nus no hemos podido, como tampoco hemos podido resolver unos asuntos que tenemos aquí en este trayecto entre la vía Llanogrande-La Ceja”.

Le lanzó un mensaje directo a Cornare, la corporación autónoma regional responsable de aprobar los estudios: “Aprovecho esta oportunidad para pedirle a Cornare que por favor nos ayude, que no nos molesten más con esos trámites”.

Entérese: Nuevos reemplazos en el gabinete de Rendón: así quedó la Oficina Privada y la Secretaría de Gobierno de Antioquia

La autoridad ambiental le informó a EL COLOMBIANO que el procedimiento que adelanta la corporación corresponde al que normalmente se aplica para este tipo de solicitudes.

Además, afirmaron que están reuniendo información técnica para pronunciarse en una rueda de prensa el miércoles 23 de septiembre, allí entregarán más detalles sobre los trámites y que en los próximos días se realizarán mesas técnicas entre la Gobernación y Cornare para revisar las solicitudes de ambos proyectos.

El gobernador, por su parte, fue enfático en que las exigencias ambientales no deberían paralizar las decisiones. “Nosotros somos respetuosos del ambiente, pero las decisiones hay que tomarlas oportunamente. La mejor forma de proteger los activos ambientales es dándoles la cara. Si usted les da la espalda, lo único que hace es dejar que se conviertan en rastrojos y muchas veces en sitios donde empieza a cosechar el crimen y el delito”, sostuvo.

La salida por el Suroeste: La Ceja-La Pintada

El primero de los dos proyectos es el corredor La Ceja-La Pintada, una vía de 49 kilómetros que atravesará los municipios de Abejorral, Montebello y Santa Bárbara para empalmar con la autopista Pacífico 2 en La Pintada. Con 16 puentes y dos túneles, el trayecto entre el parque de La Ceja y la salida en La Pintada podría hacerse en menos de una hora. Actualmente puede tardar entre 2 y 3 horas.

El exsecretario de Infraestructura de Antioquia Luis Horacio Gallón explicó el propósito central de la obra: “El cometido es permitir que el Oriente y el Suroeste, dos de las subregiones más importantes del departamento, puedan estar conectadas sin necesidad de pasar por Medellín.”

El proyecto está en estructuración como Alianza Público-Privada (APP) y su costo estimado ronda los 1,8 billones de pesos, aunque ese valor solo podrá definirse con precisión una vez se establezca el trazado definitivo, que depende de los estudios ambientales que adelantan Cornare y Corantioquia. La ruta deberá atravesar algunas zonas de protección ambiental, lo que hace indispensable esa aprobación antes de avanzar.

Como abrebocas de lo que podría ser este corredor, la Gobernación ya avanza en la pavimentación de la vía Abejorral-Santa Bárbara, un tramo de 23,77 kilómetros que actualmente está en trocha.

La salida hacia la Costa: El Santuario-Providencia

El segundo proyecto es el corredor El Santuario-Providencia, una vía de 76 kilómetros que conectará el Oriente antioqueño con las Vías del Nus y las autopistas del Magdalena, abriendo una ruta directa hacia la Costa Atlántica sin necesidad de bajar hasta Bello y tomar la avenida Regional.

El corredor comenzará en la entrada a El Santuario por la autopista Medellín-Bogotá y terminará en la salida hacia Puerto Berrío, en el municipio de San Roque, en el Nordeste. En su recorrido pasará por Granada, El Peñol, Alejandría, San Rafael y Guatapé. Contará con seis puentes y tres túneles de 420, 950 y 560 metros de longitud respectivamente.

Este proyecto está avaluado en 2,2 billones de pesos y también aguarda los estudios ambientales para definir su trazado definitivo y dar inicio al proceso de contratación.

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La Gobernación espera que ambas obras estén culminadas entre 2030 y 2032, dependiendo de los tiempos de contratación y ejecución.

Con estos dos proyectos, la Gobernación busca que Antioquia avance hacia una mayor interconexión regional que no dependa exclusivamente del corredor Medellín-Bogotá, la única autopista de primera generación que hoy atraviesa el Oriente antioqueño.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los dos corredores viales que propone la Gobernación de Antioquia en el Oriente?
Corredor La Ceja - La Pintada, es la vía de 49 kilómetros que conectará el Oriente con el Suroeste (Pacífico 2), atravesando Abejorral, Montebello y Santa Bárbara. Y el c orredor El Santuario - Providencia, es la vía de 76 kilómetros que conectará el Oriente con el Nordeste y las Vías del Nus hacia la Costa Atlántica, pasando por Granada, El Peñol, Guatapé, Alejandría y San Rafael hasta San Roque.
¿Cuánto cuestan estas obras y cómo se financiarán?
El proyecto La Ceja - La Pintada está avaluado en cerca de $1,8 billones de pesos, mientras que El Santuario - Providencia requiere un estimado de $2,2 billones de pesos. Ambos se estructuran bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP).

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