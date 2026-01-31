“La mitad de la bancada paisa fue muy cercana a Petro”: Andrés Guerra, candidato a la Cámara por Antioquia

Hace cuatro años, Andrés Guerra recorrió las calles de Antioquia entregando guayacanes, una estrategia de campaña, por lo menos, particular. Le salió bien: sacó más de 67.000 votos y se convirtió en el cuarto más votado de su partido, detrás de figuras nacionales o con amplio poder regional como Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal y Alirio Barrera. Recientemente, fue durante meses uno de los precandidatos presidenciales del uribismo pero se bajó de la contienda cuando empezaron las peleas con Miguel Uribe Londoño. Es el único de esos precandidatos que volverá al Congreso, pero, sorpresivamente, no será al Senado sino que se “bajará” a la Cámara. En esta entrevista explica el porqué de ese cambio, asegura que con su liderazgo el partido aumentará las curules, que la pelea electoral en el departamento no será con la lista de Creemos y señala a buena parte de la bancada antioqueña actual de ser cercana al gobierno Petro de forma solapada.

Es raro que un Senador que hace cuatro años sacó más de 67.000 ahora sea Candidato a la Cámara, ¿qué pasó?

“Uno tiene que ser útil y el momento para el partido era una necesidad que me expresó el presidente Álvaro Uribe y el director nacional, Gabriel Vallejo. Yo lo entendí perfectamente y en esa necesidad me dijeron que había que hacer un muy buen esfuerzo para tratar de jalar la lista y tener más representantes a la Cámara por Antioquia. Entonces, en este escenario de la mecánica política, de pronto entenderán que eso es retroceder, pero lo que he aprendido en la vida es a ayudar. Es para mí un honor poder ayudarle al partido en Antioquia; lo vamos a hacer con todo el gusto”.

Esta semana hubo un terremoto en el Centro Democrático: María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie renunciaron, ¿usted cómo está?

“Todo muy bien, en mi mejor momento. Hoy tengo una madurez personal, profesional, humana, en el mejor momento electoral que tengo. Uno tiene que cumplir roles y en esos roles uno tiene que enviar un mensaje de tranquilidad, de prudencia, de altura. Es innegable que es un momento nuevamente dulce del partido después de unas elecciones del 2022 donde no nos tocó nada fácil. Ahora hay una gran oportunidad, hay que ir unidos y es claro que vamos a jalonar la lista a la Cámara, le vamos a ayudar al presidente en la lista del Senado y vamos a sacar ganadora a Paloma en la consulta del 8 de marzo”.

¿Qué cuentas hacen en el partido para estas elecciones? ¿La lista de Creemos los va a perjudicar?

"Han tratado de ambientar que este es un enfrentamiento con Creemos y en absoluto. Ni más faltaba. No se puede olvidar que nosotros ayudamos a Federico en la candidatura a la presidencia y que luego le ayudamos para que fuera alcalde de Medellín. Lógicamente esto va teniendo unos momentos diferentes y ahora Creemos desde el 2023 hizo su primer ejercicio en las elecciones regionales: 349.000 votos, una muy buena votación. Nosotros obtuvimos 410.000 votos. El 2022 fue muy difícil para los que quisimos llegar por primera vez al Congreso. Ahora creo que el partido va a aumentar de cinco a seis curules y va a pelear voto a voto la séptima curul. Para eso necesitamos entre 550.000 y 600.000 votos. Siempre cuando ha estado el presidente vinculado en las listas, Antioquia responde muy bien. En el Senado el presidente va a estar muy cerca a una votación entre los 3 y 4 millones de votos. Actualmente somos 13 senadores, pero vamos a estar por encima de los 18 y vamos a hacer el mejor esfuerzo para buscar que el presidente Álvaro Uribe llegue al Senado nuevamente".

¿Qué destacaría de su paso por el Senado?

“La oposición. Muy pocos entienden lo que es enfrentar a un presidente y el poder presidencial, el poder de unos ministros; tener la solvencia política de entender que cuando uno es opositor tiene que cumplir con unos objetivos de oposición. Eso lo valoro mucho y me ha madurado mucho ante la falta de políticos con P mayúscula. Segundo, mi asistencia: 100% de asistencia durante tres años y medio a comisiones y a plenarias. Tercero, 90 informes de mi gestión, 19 debates de control político de los cuales resalto lo que hice en la plenaria del Senado: debate al catastro multipropósito, debate a las elecciones en Venezuela en el 2024. Son debates que me dejaron muy satisfecho de la labor cumplida. Esperando que en la Cámara, con la madurez que me ha dado el Senado, pueda hacer una buena función y pueda ayudar a mis compañeros de bancada a que hagamos un buen periodo parlamentario”.

Muy pocos antioqueños saben quiénes los representan en la Cámara. ¿Qué opinión tiene sobre cómo está esa representación de Antioquia en la Cámara y cómo están velando por los intereses de los antioqueños?

"Yo no he estado de acuerdo con la frase que se registra mucho de que la política es dinámica. La política no es dinámica, es de solvencia, tiene que generar una marca y una credibilidad. Las redes nos han ayudado mucho a cerrar esa brecha. Lamentablemente, la mitad de nuestros congresistas han estado muy cercanos al gobierno de Gustavo Petro, pero han sido muy maquillados. Han tratado de entrar y salir para que en las regiones no se den cuenta dónde están. Hay sectores conservadores, liberales y políticos tradicionales antioqueños que dicen una cosa cuando van a votar, pero votan de otra manera. Eso cuesta mucho en política y sufrimos mucho los que tenemos solvencia política en entender que el país requiere unos partidos de gobierno y unos de oposición, pero no ha sido fácil interpretar a quienes en Bogotá se consideran aliados de gobierno y llegan a Antioquia y navegan sobre el maquillaje de la bipolaridad política".

Pero la labor del Congreso también es buscar consensos. ¿Si la relación entre el departamento y el gobierno Petro hubiera sido más cordial, no nos hubiera ido mejor?

“Con Gustavo Petro a nadie le va bien. Gustavo Petro odia la conducta de los antioqueños: la disciplina, el trabajo, las convicciones. Gustavo Petro dice que nuestra cultura es profundamente mafiosa. Por eso nosotros el 7 de agosto del 2022 tomamos la decisión de ser oposición a este gobierno. Solo éramos 13 senadores. Cambio Radical llegó un año después y el Partido Conservador tomó la decisión, casi el 80%, de estar también en oposición un año y medio después. Uno quisiera que un presidente tuviera una conducta totalmente diferente con su territorio”.

¿Y qué quiere llegar a hacer a la Cámara? ¿Cuáles son las propuestas?

“Primero, tengo muy claro que Antioquia, con la entrada de los puertos marítimos del Urabá, tiene una enorme posibilidad de empezar a girar paulatinamente hacia el mar Caribe y desarrollar en las nuevas subregiones un valor agregado en nuestros productos. Que tengamos como componentes del sector público la capacidad de llevar a Antioquia en los próximos 25 años a tener un contacto directo con el mundo por nuestros puertos. Segundo, la seguridad física y jurídica. Hay regiones donde esa seguridad es altamente necesaria, como el Urabá, el Occidente, el Suroeste y el Oriente. También avanzar en seguridad jurídica para que muchas más empresas vengan a invertir. Y por último, seguiré insistiendo en que tenemos que tener un Estado delgado, más dinámico, menos corrupto, menos burocracia. Ojalá desde la Cámara podamos convencer al próximo presidente de reducir el Estado y volverlo uno que le sirva a una sociedad”.

No le escuché el tema de la autonomía fiscal que ha impulsado el gobernador Rendón, ¿en el partido definitivamente no le caminan a eso?