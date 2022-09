Ángela relata que este mes su recibo llegó por $516.835, cuando en agosto pagó $434.234. Sin haber comprado ningún electrodoméstico, percibir fallas en alguno de ellos o consumir más agua de la que acostumbra, su última factura llegó con incrementos en los servicios de acueducto, alcantarillado y energía.

“Yo soy una maestra pensionada y tengo mis obligaciones, por lo que no puedo pagar eso”, expresó con preocupación, señalando que en enero solamente pagó $409.000 en números redondos.

A más de 10 kilómetros de distancia, en el barrio Pajarito, ubicado en el noroccidente de Medellín, Nancy Esther Torres Rodríguez también vivió una situación parecida, pasando de pagar $169.615 en agosto a $310.945 (45,45% más), impulsado por un ajuste de $104.370 en sus servicios de agua, alcantarillado y gas natural.

“En mi casa somos tres personas y no encuentro el porqué del alza. Toca escoger entre pagar los servicios y no comer o comer y no pagar los servicios. Yo no pretendo que EPM regale nada, pero sí que el valor sea acorde a lo que hemos pagado. En el sector he vivido nueve años, en los que nunca había tenido que llamar por esa situación”, dice.

Aunque no hay un estimado oficial disponible que arroje el número de usuarios inconformes, la percepción de Ángela y Nancy es compartida por usuarios de toda la ciudad.