¿Por qué termina entonces imputado y cuál será su defensa?

“No conocemos la imputación oficial, solo la declaración (del fiscal Francisco Barbosa) que publicó EL COLOMBIANO. Diría inicialmente que me parece importante resaltar que no es un asunto de corrupción ni de robo lo que está imputando la Fiscalía. Esto lo subrayo porque el alcalde Daniel Quintero ha sido oportunista en aprovechar esta circunstancia para insistir en esa mentira tan prolongada que ha creado en torno a Hidroituango.

En segundo lugar, me sorprendió mucho (la imputación) porque yo personalmente no firmé ese contrato. Esto no quiere decir que pretenda evadir cualquier responsabilidad, porque al fin y al cabo era presidente de la Junta Directiva de EPM. Pero los contratos están suscritos entre una subsidiaria que creó la empresa y la Sociedad hidroeléctrica. No hay responsabilidad directa, pero nos falta conocer las argumentaciones del fiscal para responder de manera más concreta”.

¿Considera que hay un trasfondo político en la imputación?

“Yo no quisiera creer que el fiscal sea funcional a intereses políticos. Puedo creer más bien que como no fuimos llamados a rendir indagatoria preliminar, al fiscal le pueda faltar información. Lo que sí creo es que se está aprovechando políticamente el asunto. El que sí dije desde el principio que era una manipulación política es el proceso de la Contraloría.

Hay personas afectadas en esas decisiones, gente muy honorable que ha trabajado durante toda su vida en EPM, que a veces por temor o limitaciones a expresarse, no han podido defenderse como es debido. Yo no tengo esas limitaciones, por eso insisto en que más allá de la necesidad de que el país conozca qué pasó en Hidroituango ha habido un aprovechamiento indebido para cubrir las malas andanzas del alcalde de esta ciudad”.

¿Tras el anuncio mediático, qué acción emprenderá?

“Buscamos mediante derecho de petición que se nos informe cabalmente de la imputación. Necesitamos conocer en qué etapa del proceso nos vincularán. Hay que recordar que hay otro proceso adelantado (anunciado en septiembre de 2019 y que vinculó a ocho funcionarios de la empresa), que esperaba juicio en octubre. No sé si se nos vincula a ese mismo proceso o es otro. Necesitamos claridad de la Fiscalía”