Cayó el quinto implicado por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo: ¿de quién se trata?

Por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes se siguen produciendo capturas y en las últimas horas se le oficializó la detención a alias Se lo Juro, otro presunto integrante de la banda El Mesa que estaría relacionado con este caso, ocurrido el 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.
Este joven es la quinta persona vinculada a este caso por parte de las autoridades, aunque su proceso se manejará bajo la Ley de Infancia y Adolescencia, puesto que los hechos ocurrieron cuando esta persona era menor de edad, según trascendió.