¿Quién es la mujer que se convirtió en el terror del Norte de Antioquia? Autoridades ofrecen 100 millones de pesos por su captura

La situación de orden público en el norte de Antioquia tiene agobiados a sus habitantes: las amenazas y las extorsiones son recurrentes y propiciaron la realización de un consejo de seguridad, este miércoles, en el corregimiento San Pablo, de Santa Rosa de Osos, encabezado por el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, con mandatarios locales y la Fuerza Pública. En la reunión se reveló el alias de quien promueve las actividades delictivas que tienen atemorizada a la población. Se trata de una persona conocida como Mona o Caucana, integrante del frente 36 de las Farc al mando de alias Calarcá.

Una de las conclusiones del consejo de seguridad fue el anuncio, por parte del mandatario seccional, de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, judicializar y capturar a la mujer. “Alias la “Mona” es la responsable de extorsionar a los comerciantes de estas localidades. Igualmente, aquí, en el corregimiento San Pablo, las autoridades ya individualizaron a quien le está haciendo el juego a estos bandidos; que se atengan, porque vamos tras ellos”, dijo el gobernador.

Durante el encuentro, los mandatarios de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Yolombó, así como la administración de Santa Rosa de Osos, expusieron las denuncias y hechos que han alterado el orden público en sus municipios. “La Fuerza Pública ha definido hacer presencia permanente en los corredores de Villanueva, Brasil y Vega Botero; y, de otro lado, en el corredor San Pablo, el Caney y Guanacas. También vamos a tener puestos de control en Puente Gabino y en El Haitón. Es muy importante contrarrestar la actividad de minería ilegal que está teniendo lugar en el sector de La Guinea, en el municipio de Yolombó”, agregó el mandatario. Además de la presencia del frente 36, en el norte de Antioquia preocupa a las autoridades la lucha que libra el Clan del Golfo para arrebatarle la hegemonía histórica que allí ha ejercido el ELN, buscando acaparar actividades como la minería ilegal y el narcotráfico, así como controlar zonas con cultivos de coca y corredores que le permiten a los grupos transitar entre el occidente y el oriente del país a través de la serranía de San Lucas. Rendón concluyó que, debido a los diferentes incidentes de orden público registrados en los últimos días, junto con la fuerza pública, se trazaron estrategias para combatir a los grupos delincuenciales y devolverles la tranquilidad a los pobladores. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: