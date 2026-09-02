¿Quién es la mujer que se convirtió en el terror del Norte de Antioquia? Autoridades ofrecen 100 millones de pesos por su captura

La situación de orden público en el norte de Antioquia tiene agobiados a sus habitantes: las amenazas y las extorsiones son recurrentes y propiciaron la realización de un consejo de seguridad, este miércoles, en el corregimiento San Pablo, de Santa Rosa de Osos, encabezado por el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, con mandatarios locales y la Fuerza Pública.
En la reunión se reveló el alias de quien promueve las actividades delictivas que tienen atemorizada a la población. Se trata de una persona conocida como Mona o Caucana, integrante del frente 36 de las Farc al mando de alias Calarcá.