¿Qué hacía en Medellín alias El Mexicano, enlace de peligroso cartel?

Se siguen conociendo más detalles de la detención y conducción de alias El Mexicano, presunto enlace de un peligroso cartel mexicano, por parte de las autoridades de Medellín.

De acuerdo con la información del cas, un grupo especial de la Policía llegó hasta una mansión de El Poblado y allí detuvo al ciudadano mexicano Fredy Chacón, conocido con el alias de El Mexicano. Este es señalado como presunto articulador en Colombia del Cártel Jalisco Nueva Generación, peligrosa organización criminal de origen mexicano conocida en ese país como “el Cuatro Letras”. El hombre fue detenido en un lujoso inmueble mientras al parecer estaba dormido. La mansión tenía un derroche de excentricidades e incluso su propio cinema privado.

Las autoridades comentaron que El Mexicano fue aprehendido mediante una operación coordinada entre la Policía del Valle de Aburrá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Fiscalía General de la Nación. Lea también: Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a alias Pinocho tras captura de su esposa: “Tiene las horas contadas” Estas buscan establecer sus posibles conexiones con estructuras criminales que operan en Medellín y Colombia. Por ahora se ha sabido que alias El Mexicano habría realizado pagos de entre $10.000 y $15.000 dólares a integrantes de los grupos delincuenciales organizados La Terraza y Clan del Golfo, aparentemente con el propósito de facilitar sus actividades ilícitas en la región a nombre del cártel. Las autoridades investigan, además, una posible red de “protección” que estaría conformada principalmente por policías retirados y que habría incluido el uso de dos vehículos blindados. Sin embargo, esta habría fallado al momento del operativo.

Información suministrada por organismos como el FBI, los U.S. Marshals y la DEA en México, señala que Chacón tendría antecedentes en Estados Unidos por delitos que incluyen agresión agravada con arma, conductas relacionadas con armas y secuestro extorsivo. Asimismo, las autoridades indicaron que en 2015 habría sido identificado como integrante de la organización criminal denominada “Mexican Mafia”, presuntamente vinculada al CJNG en Estados Unidos. Durante las diligencias fueron incautados y puestos a disposición de la Fiscalía cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis teléfonos celulares, dos memorias USB, documentos y agendas. Estos elementos serán sometidos a análisis como parte de las investigaciones y de los procesos de cooperación judicial internacional. Lea también: Exclusivo | Agentes de la Dijín fueron salpicados en ‘chuzadas’ a niñera por indagar nexo de Clan del Golfo y campaña Petro En vista de que el hombre no tiene requerimientos de la justicia colombiana, fue conducido a la sede de Migración Colombia en el occidente de Medellín, donde se dejó a disposición para su eventual expulsión del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas y Respuestas