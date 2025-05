La Alcaldia de Rionegro pagará dineros a los afectados por el demolido edificio Altos del Lago

Un informe de la Universidad Eafit, la Universidad Nacional y la Alcaldía de Rionegro concluyó en 2019 que esta edificación fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”

Para colmo, el estudio encontró, además, que el piso no era plano y que algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas porque se usaron para el paso de cableado eléctrico. Adicionalmente, la edificación tenía 15 pilares cuando necesitaba 30 para sostener su propio peso, lo que fue calificado como una aberración en la construcción, incluso por encima de otros proyectos fallidos.

“Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó en su momento Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional.