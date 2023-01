Los hombres se quejan, además, de las paredes desconchadas del parque principal, del excesivo consumo de droga en las noches en ese mismo sitio, de las carreteras veredales intransitables. En general, haciendo un sondeo, reina la desazón. Un comerciante, mientras limpia con un trapo la barra de su cantina, se queja de la falta de fomento a la industria. “No hubo ningún apoyo durante la pandemia para los comerciantes. Además de Haceb, acá no hay industria. Los comerciantes estamos solos”, dice el hombre, que continúa limpiando la barra.

En el parque de Copacabana hay una plataforma vacía. Es la base donde solía estar la estatua de Simón Bolívar, el Libertador. Hace unos meses le cayó un árbol encima y el prócer quedó partido en dos. A Bolívar, inerte, se lo llevaron, pero en el lugar quedaron la placa y la base de cemento. Para los contertulios del lugar, casi todos hombres de edad que pasan las horas tomando tinto, la muerte del prócer es el reflejo de un municipio que no va bien, que sienten abandonado.

Pero el alcalde responde sin ambages: “eso mismo lo hice en mi administración anterior. Yo ni siquiera tengo candidato, que quede claro. No es llevarlos a la playa, es atenderlos todo el año, acompañarlos. Con el paseo mejora de manera increíble su salud mental. Es una acción muy bonita”.

Hay que decir, sin embargo, que hasta cierto punto es normal el hastío hacia los gobiernos en su recta final. Este año hay elecciones y las críticas, por la propia mecánica de la política, se han exacerbado. Así lo piensa Héctor Augusto Monsalve, el alcalde de Copacabana. “Es natural que los opositores estén quejándose, mostrando con lo que están inconformes. Los que están conformes, en cambio, no hacen ruido. Lo cierto es que hemos trabajado muchísimo en temas sociales”, responde el mandatario.

Estos son los parqueaderos del hospital, que ya están terminados y no los han entregado.

Pero el tema de fondo es el atraso del municipio. Un comentario recurrente es que Copacabana fue el primero en fundarse en el área metropolitana, en 1541, mismo año de la erección de Santa Fe de Antioquia. No en vano se le dio el apelativo de Fundadora de Pueblos. En el parque, un hombre de a pie dice: “Si somos la Fundadora de Pueblos, ¿por qué este atraso?”. La misma frase, a unas cuadras de distancia, la pronuncia el detractor Carlos Rincón.

El alcalde acepta que, en efecto, las vías veredales están muy mal. Sin embargo, tiene una noticia: el 28 de noviembre logró un convenio con la Gobernación de Antioquia por $9.800 millones. La administración local y la departamental pondrán 50% cada una. Con esta plata se pavimentarán cinco kilómetros y se repararán los daños que hay en las vías. El alcalde reconoce que esta plata no será suficiente, pues la ola invernal no ha dado tregua.

Otra discusión que está vigente, y que aflora fácilmente, tiene que ver con las vías veredales. Además de la queja de los taxistas, el opositor Rincón dice que se las ha recorrido y ha encontrado que están en estado lamentable. De su celular muestra videos de buses de servicio público haciendo maromas para esquivar derrumbes. “Las vías están deplorables. Para los campesinos es una odisea sacar los productos. No se ve trabajo en ningún lado”, critica el opositor.

Ese es otro de los temas polémicos que calientan el debate. El parqueadero del hospital hoy es considerado por algunos como un elefante blanco. La obra comenzó en 2019, con la administración anterior, y todavía no se ha entregado. Eso ha generado molestias en la gente. El alcalde responde que recibió el proyecto con problemas, con un contratista que incumplió el cronograma. La obra ha sido suspendida muchas veces, pero ya se logró finalizar.

En el parque principal del municipio, un hombre, que se autodenomina habitante de calle, se queja del estado del lugar. “Esas paredes se están cayendo. El parque está feo, feo, feo. En vez de meterle una mano, echarle pintura y arreglar los jardines”, dice. Y es cierto, hasta el alcalde reconoce que la plaza, que es la cara del pueblo, está “muy deteriorada”.

Basta con hacer un recorrido corto para notarlo. Las bancas están despicadas, los pisos sucios. En el parque hay un quiosco que las autoridades mantienen cerrado, pues de noche se había convertido en refugio de bebedores y drogadictos. El alcalde responde que su administración consiguió los recursos para hacer estudios de tres obras, entre ellas el parque principal.

La pregunta es el porqué, después de tres años de administración, no se han iniciado las obras. El mandatario responde: “Porque estábamos esperando la consecución de recursos. Vamos a buscar una cofinanciación para reformar el parque, que quede bien bonito. Solo hay una condición: que no se toque ni un árbol. No importa si la entrega la próxima administración, lo importante es que se haga”.