EL COLOMBIANO conversó con ambos alcaldes para conocer por qué se rebelan ante el piloto. Espinosa, por un lado, esgrime que sus vías están colapsadas y que hay obras inaplazables que no le permiten mantener la exención. Escobar, ratificando su postura, argumenta que permitir la circulación mediante pago desvirtúa el propósito del pico y placa, además de no paliar la crisis ambiental. A fondo, estas son sus razones.

El ultimátum más reciente lo hizo Espinosa al afirmar que, de no darse una conversación para ajustar el piloto, prohibiría su aplicación en dos vías claves para el sur metropolitano. Esta salida del mandatario resultó en una réplica del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, promotor del piloto de cobro por congestión, quien pese a expresar que intentará que todos los alcaldes sostengan la medida, dejó claro que la capital la mantendrá.

Dos alcaldes del sur del Valle de Aburrá alegan que, más que beneficios, el piloto de cobro por congestión con el que actualmente puede evadirse el pico y placa de dos dígitos los está perjudicando. Por eso, Braulio Espinosa, de Envigado, y José Fernando Escobar, de Itagüí, piden replantear la medida por las obras que tienen lugar en corredores estratégicos de su territorio y por la no disminución del tráfico.

Reparos jurídicos en Itagüí

Publicidad

Razones similares esgrime Escobar, de Itagüí, quien fue el primero en poner sobre la mesa sus reparos. Desde un frente jurídico, dice el mandatario que no puede hablarse de un pago por congestión para librarse de la medida en su localidad cuando se cancela a través de la Alcaldía de Medellín.

“Hay una entidad, el Área Metropolitana, que nos agrupa, y tiene que haber un fondo de estabilización del transporte que no está creado”. Y desde uno técnico, alega que si el grado de la problemática de movilidad en la región llevó a que el pico y placa pasara a dos dígitos, hablar de un pago para evitarlo es desvirtuar el endurecimiento de la restricción.

Para reforzar esta razón, el alcalde detalla que la autopista Sur es el corredor que más padece en su jurisdicción. Por esta transitan unos 100.000 vehículos al día, además de los habitantes de San Antonio de Prado y La Estrella que tienen como destino el norte del Aburrá.

Publicidad

“Esto es una prueba piloto que no lleva tres meses y ya se demostró que no funciona. Lo dijo Envigado, y ya lo había hecho Itagüí: estamos haciendo obras importantes, no solo de infraestructura, sino que el número de vehículos particulares es grande y nos está afectando”.