Alcalde de Girardota criticó pico y placa ambiental y pidió intervenir empresas

Una voz de protesta se escuchó este sábado en la junta metropolitana, conformada por los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, por las medidas que se están tomando para resolver la crisis por mala calidad del aire que afronta la región por estos días.

Este sábado el director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, convocó a una rueda de prensa en la que anunció que desde el próximo miércoles 11 de marzo habrá pico y placa las 24 horas del día. Al término de la cita, el alcalde de Girardota, Diego Armando Agudelo Torres, tomó la vocería y pidió que las medidas sean más contundentes.

Publicidad

“Yo quiero que quede claro que el alcalde de Girardota no está de acuerdo con esa medida de pico y placa. Eso no va a servir para esta situación (...) Intervengamos las empresas. Gerente, por favor, un oficio y lo firmamos todos los alcaldes dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, pero si continuamos así, esto se va a poner muy delicado”, dijo.

Le puede interesar: Este es el pico y placa de este domingo

Minutos después Agudelo volvió a tomar la vocería para explicar en detalle su pedido: “No estoy de acuerdo con que las medidas se apliquen solamente a las fuentes móviles. Eso no va a mejorar nada en el municipio de Girardota”, dijo.

Acto seguido le pidió ayuda al Ministerio de Ambiente. “Por favor, nos estamos muriendo. La salud de nuestos hijos, de nuestos adultos mayores está de por medio y hay un silencio. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Quedamos los alcaldes como si tuviéramos cosas por debajo con las empresas y las industrias”, añadió.

Publicidad

Según el alcalde Agudelo, cada vez que un ciudadano le pregunta por qué la mayoría de los controles se dirigen a las fuentes móviles y no a las fijas, él solo puede responder que no es la autoridad ambiental. Y contó este sábado llamó a Palacio, quien le respondió lo mismo, que él no era autoridad ambiental.

“La solución no es el pico y placa, ya quedó demostrado. Tenemos que meternos todos en esto, incluidos los empresarios. Los invito señores empresarios, por favor sacrifiquen parte de sus utilidades, de su productividad, por las salud de todos. ¿Para qué van a hacer cosas si no van a tener a quién vendérselas?”, cuestionó.

Además: Por mala calidad del aire se aplazó media maratón en Medellín

Las peticiones

Publicidad

Este mismo sábado, el alcalde Agudelo le entregó al Amva y a Corantioquia una carta en la que les pide que se prohiban las quemas agrícolas, se cree una mesa empresarial, se haga control a los tejares y que se permita que la unidad de emergencias ambientales realice mediciones a las fuentes de emisión fijas en horarios nocturnos.

Sus inquietudes no son infundadas. Los datos del Siata muestran que en las últimas 48 horas en la estación de medición de calidad del aire de ese municipio, las mayores concentraciones de partículas PM 2.5 se presentaron a las 2:00 a.m. del este sábado y a la misma hora del viernes.

Estas fueron las declaraciones del alcalde: