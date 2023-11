“Tenemos que llegar a construir dos colegios. La ventaja es que Santiago (Montoya) me entrega uno en fase dos, el presbítero Antonio Baena de Pan de Azúcar. Y nos entrega el otro con lote y con diseños aprobados, que es el colegio María Auxiliadora. Tenemos un déficit de espacios dignos de aprendizaje, nos encontramos con las mismas 8 instituciones públicas y tenemos salones con 48, 50, 52 alumnos. Es imposible hablar de calidad educativa si no tenemos espacio digno de aprendizaje.

¿Y cómo va suplir la gran falta de espacio público?

“Queremos construir una gran plazoleta inteligente entre la calle 70 y la calle 71. Esa es una manzana diagonal a donde quedaba la anterior alcaldía, al frente de la Herrería. Queremos que sea un lugar donde ir a hacer deporte, caminar, pasear con las mascotas, que aparezca un bosque en la parte central del municipio que tanto nos hace falta. Esos predios ya están afectados, hay cinco matrículas inmobiliarias. El alcalde de Santiago alcanza a comprar dos. Tengo que llegar a gestionar los recursos para comprar las otras tres matrículas, demoler toda esa manzana y construir la gran plazoleta inteligente.

Ese será el punto de partida para reestructurar toda la parte central del municipio, queremos que el espacio público sea para el disfrute de la gente, no para los vehículos. Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia y queremos que se convierta en el primero del país en ser el municipio de los 15 minutos a pie”.

¿Cómo va lograr que la gente se baje del carro, tendrá Sabaneta un sistema masivo?

“Una vez solucionemos las problemáticas hacia afuera del municipio, quiero empezar a transformar la parte central para que el ciudadano decida utilizar un medio alternativo de transporte. La 43a va tener una gran ciclorruta y andenes. El ciudadano terminará por entender que es más eficaz y es más efectivo movilizarse en bicicleta que en transporte particular. En el programa de gobierno planteamos la posibilidad de tener un tranvía eléctrico para conectar las universidades de Sabaneta con la estación Itagüí y lo otro es que haremos los estudios para llevar los cables a las veredas”.

¿Y qué hará con el crecimiento futuro? En 2019 se decía que había planes parciales para 40.000 apartamentos más.

“El plan parcial Caminos de la Romera, que es de los más grandes, no ha desarrollado ni el 30% de su potencial. Hay muchos proyectos que ya no se están haciendo porque no son viables, eso lo terminará regulando el mercado. Las modificaciones de fondo de los POT se hacen cada tres administraciones y esta me tocará a mí. Vamos a llegar a hacer una revisión del plan básico de ordenamiento territorial en la que esperamos declarar zonas de alto riesgo, zonas de protección y disminuir el coeficiente de alturas”.