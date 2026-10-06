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Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas

La tormenta del lunes duró más de cuatro horas y obligó a activar las sirenas de emergencia comunitarias en Sabaneta.

  • El evento meteorológico estuvo acompañado por un total de 263 descargas eléctricas distribuidas en todo el territorio del Valle de Aburrá. FOTO ÁREA METROPOLITANA
    El evento meteorológico estuvo acompañado por un total de 263 descargas eléctricas distribuidas en todo el territorio del Valle de Aburrá. FOTO ÁREA METROPOLITANA
  • Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas
hace 1 hora
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Un total de 263 descargas eléctricas iluminaron el cielo del Valle de Aburrá durante el severo aguacero del pasado lunes 5 de octubre. Según los registros del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), Medellín concentró la mayor actividad con 95 rayos, seguida por Copacabana (52), Bello (36), Itagüí (29) y Sabaneta (20). La tempestad eléctrica también se sintió en La Estrella (13 descargas), Envigado (9), Caldas (6) y Girardota (3), mientras que en Barbosa no se reportaron eventos.

La intensidad de la tormenta, que inició a las 2:30 p. m. y se extendió por más de cuatro horas continuas, estuvo impulsada por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y una alta convergencia atmosférica.

El fenómeno fue catalogado por el Siata como un evento extremo de categoría fuerte a muy fuerte, con 52 estaciones de monitoreo registrando acumulados superiores a los 40 mm de lluvia.

Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas

“El evento empezó a formarse muy localmente en el sur de Medellín y en los municipios de La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Ahí tuvimos las mayores intensidades en los primeros momentos. Minutos más tarde se intensificó sobre Bello y el norte”, detalló Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología del Siata.

El desborde de lluvias provocó un vertiginoso aumento en los cauces del río Medellín y sus quebradas, alcanzando 14 niveles en alerta naranja y 8 en alerta roja.

Los sectores de mayor riesgo se focalizaron en la quebrada La García (Bello) y las quebradas La Onda y El Plebiscito (Sabaneta), donde se activaron en dos ocasiones las sirenas de alerta comunitaria.

En La Estrella, la emergencia vino acompañada de granizo. El disdrómetro de la zona registró 57 mm de precipitación total, de los cuales 7,38 mm correspondieron a granizo sólido (un 12,9 % del volumen), un indicador atípicamente alto para la región.

Lo que propicia que en el Valle de Aburrá caigan tantos rayos es su geografía: al estar la región situada en medio de montañas, se presenta un calentamiento diurno que favorece el desarrollo de grandes cúmulos de nubes verticales.

Un experto consultado para una nota anterior lo resume así: el Valle de Aburrá permite más tormentas; si fuera plano, se darían menos. El relieve actúa como caja de resonancia, el aire caliente queda atrapado entre las montañas, sube con fuerza y al chocar con capas más frías arriba forma las nubes de tormenta que generan las descargas.

El aire caliente y húmedo cerca del suelo asciende y se encuentra con capas de aire más frío, condiciones que favorecen el desarrollo de nubes de tormenta de gran extensión vertical (cumulonimbus).

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles fueron los municipios más afectados por los rayos durante la tormenta en el Valle de Aburrá?
Medellín fue el municipio con mayor impacto eléctrico al registrar 95 descargas, seguido por Copacabana con 52 y Bello con 36. En total cayeron 263 rayos distribuidos entre Medellín, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Envigado, Caldas y Girardota, siendo Barbosa el único municipio sin registros.
¿Qué causó la intensidad del aguacero del 5 de octubre en Medellín y los municipios vecinos?
El fenómeno meteorológico fue provocado por el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico en niveles bajos de la atmósfera, sumado a una alta convergencia atmosférica en la subregión. Estas condiciones favorecieron la rápida formación de sistemas de lluvia severos.
¿Cómo clasificó el Siata la gravedad del aguacero del 5 de octubre?
El Sistema de Alertas Tempranas (Siata) catalogó la tormenta como un evento extremo de categoría fuerte a muy fuerte, luego de que 52 de sus estaciones de monitoreo registraran acumulados críticos que superaron los 40 mm de lluvia.

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