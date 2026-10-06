Qué tronamenta: aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá dejó 263 rayos en cuatro horas

Un total de 263 descargas eléctricas iluminaron el cielo del Valle de Aburrá durante el severo aguacero del pasado lunes 5 de octubre. Según los registros del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), Medellín concentró la mayor actividad con 95 rayos, seguida por Copacabana (52), Bello (36), Itagüí (29) y Sabaneta (20). La tempestad eléctrica también se sintió en La Estrella (13 descargas), Envigado (9), Caldas (6) y Girardota (3), mientras que en Barbosa no se reportaron eventos.
Pico y Placa Medellín
viernes
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