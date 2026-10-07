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Cuatro muertos y siete heridos dejó un accidente vial de un microbús en Urabá

El incidente vial con varios muertos y heridos se presentó en la carretera que conduce del casco urbano de Necoclí hacia el corregimiento Mellito.

  • Este fue el vehículo comprometido en el choque con una moto, accidente que produjo al parecer varios muertos y heridos. FOTO: CORTESÍA
    Este fue el vehículo comprometido en el choque con una moto, accidente que produjo al parecer varios muertos y heridos. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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Un hecho catastrófico se presentó alrededor de la 1:00 p.m. de este miércoles 7 de octubre en una vía rural de la subregión agroindustrial de Urabá, cuando al parecer un vehículo tipo furgón se chocó contra un microbús en el kilómetro 19.

De acuerdo con versiones oficiales preliminares, en el incidente habrían fallecido cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y siete personas resultaron lesionadas.

Las siete personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica en el Hospital San Sebastián de Urabá. Para ello, se usó una ambulancia del municipio de San Juan de Urabá, además de vehículos del municipio que apoyaron el traslado de las personas afectadas.

Entérese: Suben a cinco las víctimas en accidente de van de Salgar, Antioquia: denuncian mal estado de la vía

El paraje donde sucedió la tragedia está en la entrada al corregimiento Pueblo Pajón. La secretaria de Salud de Necoclí, Yarbis Urango, le confirmó a EL COLOMBIANO que el accidente ocurrió en un paraje del carreteable que conduce del casco urbano de ese municipio costero al corregimiento Mellito, en la misma jurisdicción.

También informó que estaban a la espera de la llegada de ambulancias desde los demás municipios urabaenses para trasladar a las personas afectadas hacia centros asistenciales de segundo nivel, lo que da a entender que se trata de un número de lesionados que superó la capacidad de la infraestructura en salud disponible en la localidad de Necoclí.

Pocas horas después, se conoció que uno de los fallecidos es el conductor del microbús, Jorge Padilla, de 44 años, quien habría sido identificado por personas cercanas a él y, posteriormente, la empresa transportadora habría confirmado el hecho por medio de un comunicado.

Finalmente, las autoridades confirmaron las identidades de los otros 3 fallecidos. El otro hombre es :Jhon Fredy Arcila y las mujeres que perdieron la vida son Sandra Milena Yara castro y Máxima del Socorro Valdés Arteaga.

Otro de los heridos sería Luis Omar Palomeque, un docente de Chigorodó, quien habría sufrido lesiones y permanece bajo asistencia médica. Las autoridades no han revelado el estado de salud de él ni de los otros 6 heridos.

El vehículo que quedó prácticamente destruido es de la empresa Cointur que cubre rutas entre Montería y Urabá. La Policía de Carreteras llegó desde las 2:30 p.m. para registrar la escena.

Las autoridades aún avanzan en la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el accidente y en la identificación de las demás personas involucradas.

Lea más: Alerta en Medellín: accidentes con borrachos y drogados dejan ya 13 muertos este año: ¿se aplican sanciones?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió exactamente el accidente de tránsito en Urabá?
Sucedió en la vía rural del municipio de Necoclí que conduce hacia el corregimiento de Mellito, específicamente en el kilómetro 19, en un paraje situado adelante del puente Mulatos.
¿A qué empresa pertenecía el vehículo de pasajeros afectado?
El microbús pertenece a la empresa de transportes Cointur, organización que cubre trayectos de movilidad entre la ciudad de Montería (Córdoba) y la subregión de Urabá.

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