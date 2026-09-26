¡Atención! Aparatoso choque de tres vehículos dejó un camión volcado en vía de Caldas

Las autoridades viales de Caldas, al sur del Aburrá, dieron detalles del aparatoso accidente ocurrido esta mañana en la vía que lleva de Caldas al Alto de Minas.

Según trascendió, el incidente se presentó en el kilómetro 49+200 del sector La Salada, parte alta.

Allí colisionaron un automóvil Chevrolet Aveo en el que iban tres personas, una camioneta Foton y un camión de la misma marca.

El violento impacto hizo que el camión terminara completamente volcado, lo que obligó al cierre de un carril de esta importante vía que lleva al Suroeste.

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Al sitio llegaron los organismos de socorro, quienes atendieron a dos de los pasajeros del Aveo, los cuales debieron ser llevados hasta el hospital San Vicente de Paul de Caldas para su respectiva valoración a fondo.

De acuerdo con el reporte, los conductores de los automotores, por fortuna, resultaron ilesos.

La principal hipótesis del siniestro vial indicaría que el choque múltiple se presentó cuando uno de los conductores perdió el control del vehículo.