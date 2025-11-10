x

Grave accidente en la Medellín–Bogotá habría dejado un muerto y varios heridos

En el incidente ocurrido en jurisdicción de San Luis habrían colisionado un bus, un auto y un tractocamión.

  • Así quedó uno de los vehículos accidentados en la Medellín-Bogotá. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
10 de noviembre de 2025
bookmark

De nuevo la autopista Medellín–Bogotá es el escenario de un grave accidente de tránsito que causó otra tragedia.

Según trascendió, la colisión de tres vehículos –un bus de servicio intermunicipal, un automóvil y un tractocamión– habría dejado por lo menos una persona muerta y tres heridas.

Lea también: Análisis forense reveló cómo el perro víctima de brutal maltrato en Bolívar y entregado por el señalado agresor en Antioquia logró sobrevivir

El choque habría ocurrido en el punto de referencia 73 del sector Balcones, en el corregimiento La Josefina del municipio de San Luis.

La peor parte del siniestro vial la llevaron los ocupantes del automóvil, pues de acuerdo a las versiones preliminares, el fallecido y los heridos iban en este vehículo.

Los heridos quedaron atrapados entre las latas y solo pudieron salir cuando fueron rescatados por los testigos y los organismos de socorro, que usaron herramientas para retirar los hierros retorcidos.

NOTICIA EN DESARROLLO...

