Grave accidente en la Medellín–Bogotá habría dejado un muerto y varios heridos

De nuevo la autopista Medellín–Bogotá es el escenario de un grave accidente de tránsito que causó otra tragedia.

Según trascendió, la colisión de tres vehículos –un bus de servicio intermunicipal, un automóvil y un tractocamión– habría dejado por lo menos una persona muerta y tres heridas.

El choque habría ocurrido en el punto de referencia 73 del sector Balcones, en el corregimiento La Josefina del municipio de San Luis.



La peor parte del siniestro vial la llevaron los ocupantes del automóvil, pues de acuerdo a las versiones preliminares, el fallecido y los heridos iban en este vehículo.