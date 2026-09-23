¡Atención! Al menos 20 lesionados en accidente de bus en la vía Medellín-Puerto Berrío que se fue a un abismo

Un grave accidente de un bus, el segundo en dos días, ocurrió en la mañana de este miércoles en la vía Medellín-Puerto Berrío, luego de que el vehículo que cubría la ruta entre Santa Marta y Medellín se fuera a un abismo. El saldo inicial de este siniestro es de 20 heridos.
Los hechos ocurrieron sobre las 7:00 de la mañana en el kilómetro 66+100, a la altura del Alto del Águila, en jurisdicción de Puerto Berrío, cuando el conductor del vehículo perdió el control y terminó en un barranco de unos 20 metros de profundidad, volcándose.