¿A punto de destrabarse puente inconcluso en vía al aeropuerto José María Córdova?

Esta obra lleva ya casi tres años y medio suspendida debido a un litigio por la propiedad del predio de 4.827 metros cuadrados donde debe descansar la otra parte del puente que todavía no se construye.

Estarían próximos a destrabarse los trabajos en la que sería una de las imágenes más vergonzosas de la ingeniería paisa, la del puente ubicado en la vía entre El Tablazo y el aeropuerto José María Córdova , que se lanza en un lado de la carretera pero no aterriza en ninguna parte en esa zona de Rionegro , en el Oriente antioqueño.

Hay una situación adicional. El presupuesto para el puente proviene de la concesión de la Autopista Medellín-Bogotá , que termina dentro de un año, el 30 de junio de 2026, y si en ese plazo este no se termina, quedaría como un elefante blanco porque la plata iría a un fondo nacional y habría que definir una nueva fórmula para culminarlo.

Por otra vía va la querella en la que la corregidora Sur de Rionegro, Sandra Gutiérrez, conceptuó en febrero que la ANI no había podido acreditar la condición de bien público del lote indispensable para el puente, la cual fue apelada pero la Secretaría de Convivencia y Control Territorial ratificó lo dicho por su subalterna.

Otras fuentes cercanas al tema calculan que las obras directas después de que se cuente con el predio, durarían seis meses, es decir que el tope máximo para comenzar sería diciembre, a condición de que no se presenten más contratiempos. Solo que ahora ya no costaría entre $2.000 y $3.000 millones, como estaba estimado, sino que habría un sobrecosto de $1.200 millones.

Añadió que “el doctor Nicolás siempre ha estado de acuerdo en buscar alternativas que le den soluciones de movilidad del sector, y no se opondría (a la medida cautelar) siempre y cuando se revisen las condiciones de la entrega anticipada”.

El abogado de Echavarría, Juan José Arango, le dijo a este diario que están de acuerdo en que Otraparte sea incluida, pero no su cliente directo, pues la finca Vizcaya, donde queda el pedazo de terreno en litigio, figuró a nombre de él y de sus hermanos, pero ahora la titular es la compañía.

Ahora, desde principios de junio, cursa un recurso de insistencia sobre esa misma acción ante el Municipio de Rionegro donde se pide revertir la decisión y plantea varias controversias. Para empezar, la ANI acusa que la corregidora Gutiérrez habría presuntamente ignorado pruebas que reposaban en el expediente, de haber eliminado audios con testimonios clave y de que, en cambio, habría otros que no corresponden. Por eso pide que se le abra un proceso disciplinario y hasta penal. Así mismo, apunta que hubo irregularidades en la gestión predial del Municipio de Rionegro al punto de que el lote en litigio aparece en los registros en un sitio distinto al real, a la altura de la glorieta del aeropuerto.

En otro de sus apartes, destaca la connotación pública de Echavarría, quien es cercano a la dirigencia del Centro Democrático –y al expresidente Álvaro Uribe–, un movimiento que ha tenido influencia en las tres últimas administraciones de Rionegro. Por eso sugiere que sea otra instancia independiente de la Alcaldía la que falle sobre la acción de insistencia. Previamente, con esos mismos elementos, la ANI instauró una acción de tutela invocando que le violaron el derecho a la defensa y al debido proceso.

Según Arango, el abogado de Echavarría, el proceso en la corregiduría estuvo ajustado a derecho y conceptuó que si la ANI alega alguna presunta irregularidad, no es la insistencia el recurso adecuado sino la petición de nulidad ante un juez administrativo. “Aquí no se ha obrado con favorecimientos políticos, la corregidora falló en derecho, no tuvo ninguna presión nuestra. Lo único que le dije fue que definiera bien cuáles eran las pruebas. Y le puse el apoyo jurídico para que fallara en propiedad”, recalcó el alcalde Rivas.