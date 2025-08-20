Un día como hoy 21 de agosto

HACE 20 AÑOS: LA CAÍDA DE WEST: NUBE DE DUDAS Además de cuestionar la seguridad aérea, el accidente de West, en el que murieron 160 personas, dejó en entredicho la intervención de la Aeronáutica Civil para actuar frente a una compañía con dificultades financieras. Si bien el avión pasó los controles, expertos creen que la entidad debió haber actuado antes. HACE 50 AÑOS: AGONIZAN LOS HOSPITALES: NACIÓN INCUMPLE LOS GIROS Ante la angustiosa y caótica situación por la que atraviesan los hospitales de Antioquia, los directores acaban de dirigir un dramático mensaje a los ministros de Hacienda y Salud, en el cual exigen el giro de los aportes que les corresponden del 35% del impuesto de licores.