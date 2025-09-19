Un día como hoy 20 de septiembre

HACE 20 AÑOS: CORTE NIEGA PRESIONES POR REELECCIÓN En la víspera del examen final de la reelección presidencial inmediata, la Corte Constitucional rechazó versiones del ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, en el sentido de que “guerrilleros, narcotraficantes y otros delincuentes” presionan a los nueve magistrados. HACE 50 AÑOS: HACIA EL TRIBUNAL FEDERAL PATRICIA HEARST Un juez federal negó ayer a la joven millonaria Patricia Hearst la libertad bajo fianza en E.U., al señalar que la integrante del Ejército Simbionés de Liberación podría fugarse. Ella se unió a ese grupo tras ser secuestrada por ellos. La negativa se dispuso en relación con el asalto a un banco.