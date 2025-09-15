Un día como hoy 16 de septiembre

MIMOS LE RINDIERON HOMENAJE A MARCEL MARCEAU

Marcel Marceau, el famoso mimo francés, recibió ayer un homenaje en Medellín por parte de sus colegas de la Corporación La Polilla, en cabeza de Carlos Álvarez y Jader Mimo. El maestro de la pantomima se presenta esta noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe.