Caso Yankelevich: la denuncia por maltrato infantil que conmociona a Argentina

Los medios argentinos han dado bastante cobertura al caso Yankelevich, que involucra las graves acusaciones públicas de maltrato físico y psicológico hechas por Valentín Yankelevich (hijo de la fallecida actriz Romina Yan y de Darío Giordano) contra su padre, Darío Giordano.
Valentín Yankelevich es un joven de 23 años, conocido piloto de Turismo Carretera (TC), una categoría especial en Argentina, y quien además es nieto de los icónicos productores de la televisión argentina Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Tiene dos hermanos: Franco y Azul.
El pasado 12 de octubre, Valentín dio una entrevista a la periodista Tatiana Schapiro para Infobae en la que contó el calvario de su vida tras la muerte de su madre.