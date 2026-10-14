Caso Yankelevich: la denuncia por maltrato infantil que conmociona a Argentina

Los medios argentinos han dado bastante cobertura al caso Yankelevich, que involucra las graves acusaciones públicas de maltrato físico y psicológico hechas por Valentín Yankelevich (hijo de la fallecida actriz Romina Yan y de Darío Giordano) contra su padre, Darío Giordano. Valentín Yankelevich es un joven de 23 años, conocido piloto de Turismo Carretera (TC), una categoría especial en Argentina, y quien además es nieto de los icónicos productores de la televisión argentina Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Tiene dos hermanos: Franco y Azul. El pasado 12 de octubre, Valentín dio una entrevista a la periodista Tatiana Schapiro para Infobae en la que contó el calvario de su vida tras la muerte de su madre.

La historia de Valentín

Cuenta el piloto que su vida comenzó a fracturarse tras la repentina muerte de la recordada actriz argentina Romina Yan en septiembre de 2010 y cuando su padre, Darío Giordano, quedó a cargo de la crianza de sus tres hijos pequeños. En la entrevista Valentín Yankelevich, quien tenía apenas siete años cuando falleció su madre, relató que poco tiempo después, entre los nueve y diez años de edad, la convivencia en su hogar se transformó en un entorno marcado por la violencia física y el maltrato psicológico ejercido de forma continua por su propio padre. Tanto Valentín como su hermano mayor Franco empezaron a padecer un ambiente hostil cargado de agresiones y severos castigos. Valentín detalló en la entrevista que durante su infancia y preadolescencia, enfrentó gritos, golpizas, ser agarrado del pelo y arrastrado por las escaleras, o momentos en los que permaneció encerrado bajo llave en su habitación durante horas, recibir comida fría y tirada en el piso de su habitación y frente a todo esto las horas en el colegio eran su tabla de salvación. “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno”.

La ayuda del abuelo Yankelevich

Valentín y su abuelo, quien lo salvó del maltrato de su padre. FOTO Instagram @valenyan_

El punto de inflexión ocurrió cuando los niños le contaron a su abuelo materno, el emblemático productor de televisión Gustavo Yankelevich, la grave situación que padecían. Gustavo, tras las primeras declaraciones de Valentín, también ha hablado a algunos medios de comunicación contando la situación. “Cuando me junté con Darío (el papá), y le dije que Franco (el otro hermano) me había pedido ir una semana para pasar conmigo, él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’. Ahí deduje que estaba pasando algo más grande de lo que yo pensaba”, recordó en una transmisión televisiva. Tras ese primer esfuerzo de los chicos de irse a vivir con el abuelo, él siguió recogiéndolos en el colegio y notó silencio en ellos. Especialmente en Franco. “Le dije: ‘Soy una persona grande, acá algo pasa. Me tenés que contar, no puede ser que de golpe no hables nada’. Entonces me respondió: ‘Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes’”. Y Valentín le contaba los mismos hechos cuando hablaba con él. Puede leer: Guía para cuidar a su hijo del grooming y el acoso en línea Con esta información, el abuelo recurrió a las autoridades y la Oficina de Violencia Doméstica intervino de oficio ante las evidencias de golpes y maltrato. La tenencia de sus nietos fue un proceso largo y agotador que duró tres años y medio en los tribunales para disputar la custodia de los hijos varones, ya que con su hija, Azul, al parecer no presentaba los mismos comportamientos.

Habló el padre y se defendió

Darío Giordano emitió un comunicado de prensa en el que rechazó rotundamente las acusaciones de violencia y afirmó haber sido sobreseído e inocentado por la Justicia en 2018. “Tuve que aprender a vivir con la ausencia de Romina y, al mismo tiempo, acompañar a tres chicos que también habían perdido a su mamá. No fue fácil. Seguramente cometí errores. Nunca pretendí ser un padre perfecto. Hice lo que pude, con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar. Pero una cosa es reconocer mis errores como padre y otra muy distinta es aceptar que se construya sobre mí una imagen que no reconozco. Hoy me encuentro frente a acusaciones públicas de una gravedad enorme que me producen un profundo dolor. Le puede interesar: El ‘milagro’ de la veda de celulares en colegios de La Ceja: bajó conflictos, de 42 a solo dos Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia. Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia, se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados”, escribió. Ante esta declaración, Gustavo Yankelevich aclaró públicamente que la causa penal por lesiones leves agravadas no concluyó por la inocencia del acusado, sino por la prescripción de la acción penal ante el paso del tiempo, provocada justamente porque los niños sentían un profundo terror de declarar en el juicio y que pese al cierre formal del expediente, Valentín reafirmó su postura al adoptar socialmente el apellido materno y dejar de llamar padre a su progenitor. A su vez compartió en redes sociales un emotivo agradecimiento a su abuelo con el mensaje “Siempre juntos”, el cual fue respaldado con públicas muestras de afecto y orgullo por parte de Gustavo y Cris Morena, su abuela.

Las reflexiones que ha dejado este caso

El testimonio de Valentín impulsó análisis especializados por parte de profesionales de la salud mental, entre ellos el psicólogo argentino Maxi McCoubrey y la especialista Sonia Almada, quienes extrajeron valiosas conclusiones sobre la dinámica de la violencia intrafamiliar. @PsicoMaxi en Instagram señaló que un factor de riesgo decisivo se genera cuando los padres se perciben a sí mismos como la ley absoluta dentro de su hogar. Enfatizó en un reel que los progenitores son únicamente representantes de la ley y no dueños de los hijos, por lo que su autoridad está estrictamente delimitada por las normas vigentes y los derechos fundamentales del niño.

La especialista Sonia Almada habló en Infobae sobre este caso y describió que los niños víctimas de maltrato sufren una situación de extremo desamparo al depender directamente de quienes los agreden. “Para intentar protegerse, construyen una alerta constante para descifrar los estados de ánimo del agresor, generando un estrés severo y crónico que afecta el desarrollo del sistema nervioso, inmunológico y el rendimiento cognitivo”. Ante las declaraciones del psicólogo clínico Maxi McCoubrey, muchas personas le preguntaron que cómo era posible que el padre fuera violento con los dos hijos varones y no con la hija. El especialista respondió que “la violencia puede ser altamente selectiva: un hijo puede ser agredido y otro no. Que no todos reciban el mismo trato no vuelve menos real el daño ni demuestra que quien lo denuncia lo haya provocado”.

Este caso ha servido para traer a colación estos casos de maltrato que tantas veces quedan escondidos dentro de las propias familias. Y recordaron los especialistas que casos así desencadenan graves consecuencias a largo plazo, tales como trauma, ansiedad, depresión e ideación suicida y añaden además que es urgente que desde los colegios, la sociedad misma y hasta el Estado se intervenga activamente ante la primera señal de alerta. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas