Video | ¡Impresionante talento! ‘Mini Whitney Houston’ de Buenaventura conmovió a los jurados de Yo Me Llamo

El escenario de Yo Me Llamo recibió a una pequeña participante que llegó desde Buenaventura para demostrar su talento como imitadora de Whitney Houston. Su presentación no solo sorprendió por su potencia vocal, sino que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

La niña apareció en el llamado Templo de la Imitación para rendir homenaje a una de las voces más reconocidas de la música internacional. Desde las primeras notas de su presentación dejó sorprendidos a los jurados por su afinación y por la fuerza con la que interpretó a la artista estadounidense.

Su actuación generó una reacción inmediata en el escenario. Al terminar, César Escola no pudo contener las lágrimas ante el talento de la pequeña, mientras Laura y Melina también destacaron lo que acababan de presenciar.

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Más allá de la interpretación, uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando la participante habló sobre sus raíces. La niña contó con orgullo que es oriunda de Buenaventura, una referencia que permitió conocer un poco más de la historia detrás de la concursante que llegó al programa para demostrar sus habilidades musicales.