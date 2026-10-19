Video: Así le fue a la colombiana Honey Ordóñez en su debut en la pasarela de Victoria’s Secret

El domingo 18 de octubre, Honey Ordóñez salió a la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Los Ángeles y se convirtió en la segunda colombiana en desfilar para la marca, un año después de la tumaqueña Valentina Castro.

Su salida fue en el bloque de Pink, la línea juvenil de la firma, pensada para un público de 13 a 25 años, mientras KATSEYE, un grupo femenino de pop global, cantaba en vivo. Honey caminó sonriente con un panty lila de talle alto y lunares blancos, una chaqueta peluda rosada y accesorios plateados, entre ellos un bolso brillante, además de un celular en la mano, en sintonía con el espíritu relajado y coqueto de Pink.

Detrás de esos segundos en la pasarela hubo insistencia. Antes de quedar seleccionada, se había presentado al casting en dos ocasiones sin éxito. Por eso, cuando lo anunció en Instagram, no ocultó la emoción: “¡Wow, todavía lo estoy procesando! No podría estar más emocionada de ser parte del legendario show de Victoria’s Secret”. La publicación ya supera los 99.000 me gusta y los 800 comentarios.