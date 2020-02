La casa rodante paisa que a veces es una escuela

Mientras preparaban su viaje, Jaime y Diana compraron un vehículo tipo remolque de servicio público y no tuvieron en cuenta que debía tener una matrícula particular para poder salir del país. En Colombia hay varios tipos de placas para identificar al vehículo y están clasificadas de acuerdo al servicio que prestan. Las más comunes son las amarillas, para servicio particular (con las que puede salir del país) y las blancas, para los públicos. También están las oficiales de color verde y las diplomáticas de color azul. Hay una especial para vehículos clásicos o antiguos.